Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

51 dakika önce

Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu.

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı, System.String[]

Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.


Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:24 Kaynak: DHA
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