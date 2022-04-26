Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar - Son Dakika
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Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar

26.04.2022 15:06
Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar

Malazgirt ilçesinde bazı vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde dağlarda doğal olarak yetişen bitkileri toplayarak satışa sunuyor.

Malazgirt ilçesinde bazı vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde dağlarda doğal olarak yetişen bitkileri toplayarak satışa sunuyor.

Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla doğada kendiliğinden yetişen bitkileri toplayan bazı ilçe sakinleri, bunları tezgahlarda satarak, geçimlerini sağlıyor.

İlçe sakini Alican Aydın, vatandaşların şifalı bitkilere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Aydın, "Kartevin Dağı'nda topladığımız otları getirip satıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkiler satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.

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Malazgirt, Hisarcık, İlkbahar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağdan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar - Son Dakika


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