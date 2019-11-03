Dağdan topladıkları mantarı yiyen 3 kadın hastanelik oldu

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, dağdan topladıkları mantarlardan hazırladıkları yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 3 kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bozdoğan'da, dün öğle saatlerinde, Gülşen Başkan (70), Gülperi Atak (70) ve Fatma Atak (79), dağlık alana mantar toplamaya gitti. Üç kadın, topladıkları mantarlardan yemek hazırlayıp, akşam yedi. Sabaha karşı rahatsızlanan 3 kadın, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kadınların tedavisinin sürdüğü bildirildi.