Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı - Son Dakika

Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı

6 saat önce

Konya'da dağdan koparak yuvarlanan kaya parçası bir evin yıkılmasına neden oldu.

Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı, System.String[]

Konya'da dağdan koparak yuvarlanan kaya parçası bir evin yıkılmasına neden oldu. Evde bulunan anne ve iki çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu.


Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özek'e (66) ait müstakil kerpiç evin üzerine dağdan kopan kaya parçası düştü. Kayanın düşmesiyle yıkılan evde bulunan ev sahibinin kızı ve kızının iki çocuğu olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve zabıta ekiplerinin incelemelerin ardından evin önündeki yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.


Ev sahibi Mehmet Özek, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Ben evde değildim. Çocuklar evde yemek yaparken o sırada kaya parçası çatının üzerinden eve düşmüş, her şeyi yıkmış. Evde bulunan gelinim ve iki torunum can havliyle kaçmışlar. Bu olayda biz çok üzdü" dedi.


Kaya düşmesi sonrası yıkılan evde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi. - KONYA

Selçuklu, Konya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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