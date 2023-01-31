ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde bir evde korku dolu anlar yaşandı. Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı.

Kaynak: İHA

Hawaii, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dağdan kopan dev kaya eve çarptı! Yaşanan can pazarı güvenli kamerasına yansıdı - Son Dakika

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