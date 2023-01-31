Dağdan kopan dev kaya eve çarptı! Yaşanan can pazarı güvenli kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Dağdan kopan dev kaya eve çarptı! Yaşanan can pazarı güvenli kamerasına yansıdı

31.01.2023 17:22

ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde yaşanan felaket görenleri dehşete düşürdü. Dağdan kopan dev kaya hızla bir eve çarptı. Çarpma anında evde bulunan kadın ölümden kıl payı kurtulurken, korku dolu anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde bir evde korku dolu anlar yaşandı. Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı.

"EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın faciadan kıl payı kurtuldu. Odalardan çıkanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.

Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti

EVDE HASAR BÜYÜK

Evde büyük hasar meydana geldi. Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA
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Hawaii, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağdan kopan dev kaya eve çarptı! Yaşanan can pazarı güvenli kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dağdan kopan dev kaya eve çarptı! Yaşanan can pazarı güvenli kamerasına yansıdı - Son Dakika
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