Son Dakika Haberleri: Dağdan yuvarlanan tırı görüntülediler... Babasının haberini alan genç sinir krizleri geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dağdan yuvarlanan tırı görüntülediler... Babasının haberini alan genç sinir krizleri geçirdi

7 dakika önce

Dağdan yuvarlanan tırı görüntülediler.

Dağdan yuvarlanan tırı görüntülediler... Babasının haberini alan genç sinir krizleri geçirdi
Ölen TIR şoförünün oğlunun feryatları yürekleri parçaladı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü tır 100 metrelik şarampole uçtu. Hayatını kaybeden sürücünün oğlunun feryatları yürekleri parçaladı.
Kaza İznik- Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Ferhat Sertkaya idaresindeki 16 ADN 551 inşaat malzemesi yüklü TIR, virajı alamayarak, çelik bariyerleri kırdıktan sonra 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine iki itfaiye aracı, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın uçtuğu yere güçlükle inebildi. Ekipler, TIR sürücüsünün parçalanmış cansız bedeni ile karşılaştı. İnşaat malzemesi yığınları altında kalan TIR'ın çevresinde başka biri olma ihtimaline karşı ekipler arama çalışmasını yürütüyor.
Acı haberi alınca kaza mahalline koşan TIR şoförünün oğlu B. Sertkaya, fenalık geçirdi. "Babam benim için ne hayallar kurmuştu... Babam!.." diye ağlayan gencin feryatları yürekleri parçaladı. Jandarma ekipleri acılı genci teskin etmeye çalıştı.
Dağdan yuvarlanan tırı görüntülediler... Babasının haberini alan genç sinir krizleri geçirdi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:02 Kaynak: İHA
Bursa, İznik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Takla atan otomobilde can pazarı Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağdan yuvarlanan tırı görüntülediler... Babasının haberini alan genç sinir krizleri geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]