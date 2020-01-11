Dağder futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Bursa'nın Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi İlçelerine Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞDER) tarafından düzenlenen 35 takımın katıldığı Futbol Turnuvasında şampiyon Keles Bıyıklıalan Mahallesi oldu.



Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Dağder Genel Başkanı Yaşar Türk ve protokol tarafından verildi.



Dağder tarafından düzenlenen ilçeler arası futbol turnuvası sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde final maçında Bıyıklıalan Spor ile Fadıl Spor karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda rakibini 3-1 yenen Keles Bıyıklıalan Spor Dağder Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu.



Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, İlçe Başkanları, Dernek Başkanları ve Dağder Futbol Turnuvası tertip komitesi tarafından verildi.



Dereceye giren takımları ve şampiyon olan takımı tebrik ederek turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Dağder Başkanı Yaşar Türk, "Dağder olarak ilçelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin hedeflendiği bu organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. - BURSA