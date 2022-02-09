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Dağdeviren çalışmalarla ilgili Vali Baruş'a bilgi verdi - Son Dakika

Dağdeviren çalışmalarla ilgili Vali Baruş'a bilgi verdi

09.02.2022 14:48
Dağdeviren çalışmalarla ilgili Vali Baruş'a bilgi verdi

Malatya'da polis sorumluluk bölgesindeki asayiş durumu ile polisin planlanan proje ve çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Malatya'da polis sorumluluk bölgesindeki asayiş durumu ile polisin planlanan proje ve çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Emrah Horoz Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda genel asayiş ve güvenliği kapsamında polis sorumluluk bölgesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün geçmiş faaliyetleri ile gelecekte planlanan proje ve çalışmalar ele alındı.

Dağdeviren, Vali Baruş'a geçmiş faaliyetler ile gelecekte planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi aktardı. - MALATYA

Dağdeviren çalışmalarla ilgili Vali Baruş'a bilgi verdi

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Malatya, Asayiş, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dağdeviren çalışmalarla ilgili Vali Baruş'a bilgi verdi - Son Dakika


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