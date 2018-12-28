Son Dakika Haberleri: Dagem Apiturizm Faaliyetlerine Miniklerle Devam Ediyor

Dagem Apiturizm Faaliyetlerine Miniklerle Devam Ediyor

49 dakika önce

Arı, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili eğitimleriyle ilk ve ortaöğretim çocuklarının gözbebeği olan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne (DAGEM) kış aylarında da ilgi devam ediyor.

Dagem Apiturizm Faaliyetlerine Miniklerle Devam Ediyor, System.String[]
Arı, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili eğitimleriyle ilk ve ortaöğretim çocuklarının gözbebeği olan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne (DAGEM) kış aylarında da ilgi devam ediyor.

Bu kapsamda Şükran Öney Anaokulu'nun 5 yaş grubu 25 öğrencisi, DAGEM'i ziyaret ederek eğitim aldı. DAGEM yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Çocuklar, arının sadece bal yaptığını biliyor ve arı sokar diye korkuyorlar." diyerek çocukların; arının çevre, doğa ve polinizasyon için ne kadar önemli olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olmaları için "Arı Biziz Bal da Bizdedir" projesini yıllardır sürdürdüklerini ifade etti.

Arı Biziz Bal da Bizdedir" projesi ile çocuklarda arı-çevre ilişkisi ve arı ürünleri konusunda farkındalık oluşturmak için yola çıkan DAGEM hedefine ulaştı. Yapmış olduğu farkındalık projesi sayesinde ilköğretim öğrencilerine ulaşmayı başaran DAGEM'i, her yıl yüzlerce ilköğretim öğrencisi ziyaret ediyor. Ziyarete gelen çocuklara arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin çocukların gelişimlerindeki faydaları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

DAGEM; çocukların arı ve içinde bulunduğu çevre arasındaki ilişkiyi algılamaları, ekolojik dengede arıların yeri ve önemini anlamaları, arıya diğer polinatör böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimlerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu

Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Aday Olacağı Yönündeki İddiaları Yalanladı Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:55:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dagem Apiturizm Faaliyetlerine Miniklerle Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]