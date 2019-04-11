Dagem Araştırma ve Uygulama Merkezi Olmak İçin Çalışmalarına Devam Ediyor
1 saat önce
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arı ürünleri üretimi ve işlenmesi konusunda yetki belgesi aldı.
Düzce Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:36 Kaynak: İHA
Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arı ürünleri üretimi ve işlenmesi konusunda yetki belgesi aldı.
10 yıldır bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konularında önemli faaliyetlerde bulunan DAGEM, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu öncülüğünde hem bilimsel, hem de sosyoekonomik alanlarda projeler üretmeye devam ediyor.
Arıcılık konusunda katma değerli çalışmalara imza atan DAGEM bünyesinde son olarak, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve "18/06/2018 tarihli Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı" ile kurulması zorunlu olan "Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi" (HACCP-Hazard Analysis of Critical Points) kuruldu. Yapılan denetimlerin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, 09/04/2019 tarihinde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Arzum Bahar Kurtoğlu ve Veteriner Hekimi Orhan Özer
'in elinden İşletme Kayıt Belgesini aldı ve DAGEM yasal işletme statüsü kazandı. - DÜZCE
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