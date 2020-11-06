DAGEM, arı ürünleri üretiminde Türkiye'ye örnek - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Merkezimiz akademik deneyimini, topluma ve kalkınmaya katkı verecek alanlarda değerlendirmektedir. DAGEM'in bu doğrultuda yapmış olduğu faaliyetler sayesinde arıcılık, Düzce için büyük bir şans ve geçim kaynağı olmuştur" dedi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü ve aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, bölge için arıcılık alanında birçok katma değerli çalışma yürüten DAGEM hakkında önemli bilgiler paylaştı. DAGEM'in temel amacını; sosyal ve bilimsel projeler ile bulunduğu bölgenin arıcılık alanındaki sorunlarına çözüm üretmek ve arıcılığı kalkınmada öncelikli alanlardan biri haline getirmek şeklinde açıklayan Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Merkezimiz akademik deneyimini, topluma ve kalkınmaya katkı verecek alanlarda değerlendirmektedir. DAGEM'in bu doğrultuda yapmış olduğu faaliyetler sayesinde arıcılık, Düzce için büyük bir şans ve geçim kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

DAGEM'in bulunduğu il ve çevre illere arıcılık eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verdiğini, bal dışındaki arı ürünlerinin tanıtımı ve üretiminin teşvik edilmesini sağladığını belirten Doç. Dr. Kekeçoğlu, "Arıcılık sektörü için gerekli yenilikçi uygulamalar ve ARGE çalışmaları yürütmekteyiz. Arıcılığa yeni başlayacakların eğitilmesi sonucunda arıcılık sektöründe istihdamın arttırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizde henüz çok yeni kavramlar olan arı zehiri, arı sütü, propolis ve apilarnil gibi bal dışındaki arı ürünlerinin arıcılara tanıtımı ve üretimi gibi konularda da üreticilere eğitimler vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Ar-Ge faaliyetleri

İhtisaslaşma süreci kapsamında 8 Ar-Ge projesinin tamamlandığı bilgisini paylaşan Kekeçoğlu; "Düzce'de Üretilen Balların Tıbbi Değerinin Belirlenmesi İçin Fizikokimyasal ve Fenolik İçeriğinin, Uçucu Bileşiklerinin ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması", "Düzce'de Üretilen Propolislerin Tıbbi Değerinin Belirlenmesi İçin Kimyasal İçeriğinin, Fenolik ve Flavonoidlerinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması", "Anadolu Balarısından (Apis mellifera anatoliaca) Doğal Olarak Elde Edilen Arı Zehirlerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi" "Arı Zehiri ile Krem Geliştirme", "Erkek Arı Larvası (Apilarnil) Yara İyileştirme Özelliği", "Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Ratlarda Arı Kovanı Havası ve Propolis Uygulamalarının Canlı Ağırlık ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması" ve "Propolisin Cinsiyete Bağlı Miyokardiyal Iskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi: Östrojenin Rolü" başlıklı projelerin sonuçlarının arı ürünlerinin katma değerini arttıracağını sözlerine ekledi.

DAGEM yasal işletme statüsü aldı

Merkezin, 2013 yılında DAGEM markasını alarak bu marka altında üretim yapmaya başladığını belirten Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, "2019 yılında DAGEM, Düzce Tarım Orman Müdürlüğü'nden yasal işletme statüsünü almıştır. Bu işletmede yasal olarak kestane balı, çiçek balı, polen, propolis gibi ürünlerin markalı ve patentli olarak üretimi yapılmaktadır. Üretimdeki asıl amaç, arıcılara örnek teşkil etmek, doğru üretim ve pazarlama konusunda arıcılar için model oluşturmaktır." dedi. - DÜZCE