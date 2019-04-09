Dagem Arı Zehiri ile İlgili Çalışmalarını Anlattı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu "Arı Zehiri Üretimi, Yaygınlaştırılması, Pazarlanması ve Sağlıkta Kullanımı" başlıklı toplantıya katılarak çalışmalarını anlattı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu "Arı Zehiri Üretimi, Yaygınlaştırılması, Pazarlanması ve Sağlıkta Kullanımı" başlıklı toplantıya katılarak çalışmalarını anlattı.



İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen toplantıya; Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Zafer Kalaycı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ali Peksüslü, DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, arıcılık sektörünün temsilcileri ve arıcılar katıldı.



Arıcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda; arı zehri üretiminin mevcut durumu, arı zehri konusunda yapılan bilimsel araştırmalar, arı zehri üretiminde yaşanan sorunlar ve pazarlama imkanları tartışıldı.



"Arı Zehrinin Yapısı ve Türkiye'deki Gelişmeler" konulu sunumu yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda arı zehrinin; MS, ALS, arthrit gibi sağlık problemleri üzerine olumlu etkileri olduğunu söyleyerek, damar tıkanıklığını önleyici, kan dolaşımını arttırıcı ve cilt sıkılaştırıcı etkilerinin bulunduğunu ifade etti. DAGEM kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, "Merkezimizde arı zehri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar sektörün gelişmesine ve üretimden pazara ilişkin birçok problemin çözümüne katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



Arıcılığın Türkiye'de büyüyen bir sektör haline geldiğini, yakın bir zamana kadar arıcılık denildiğinde yalnızca bal üretiminin akla geldiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, "Günümüzde arıcılık denildiğinde; bal dışında propolis, arı sütü, polen, balmumu, arı ekmeği, apilarnil ve arı zehri gibi arı ürünleri daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin, 27 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Apiterapiye olan ilgi arttı. Bunun sonucunda arı ürünlerine olan talep de artmıştı. Yakın bir gelecekte arı zehri, arıcılık sektörünün parlayan yıldızı konumuna gelecektir" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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