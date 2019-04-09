Son Dakika Haberleri: Dagem'de Adaçayı Dikimi Yapıldı

Dagem'de Adaçayı Dikimi Yapıldı

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), TEMA Vakfı Düzce İl Temsilciliği ve Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM) işbirliği ile adaçayı dikimi gerçekleştirildi.

Dagem'de Adaçayı Dikimi Yapıldı, System.String[]
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), TEMA Vakfı Düzce İl Temsilciliği ve Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM) işbirliği ile adaçayı dikimi gerçekleştirildi.

Yığılca'da bulunan DAGEM uygulama alanında gerçekleştirilen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli, "TEMA vakfı olarak sadece toprağa değil üzerinde yaşayan canlılar için de her zaman çalışmaya hazırız. Bu çalışmada olduğu gibi birçok çalışmada bizlere destek veren başta DSM Müdürü İlker Öcal'a, Proje Sorumlusu Sanem Şeker'e, İsmet Terzi ve tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu ise yaptığı açıklamada, baharın gelmesi ile birlikte arıların çalışmaya başladığını, bu dönemin arı kolonileri için çok önemli olduğunu belirterek, arıların nektar ve polen kaynaklarına olan ihtiyaçlarının arttığını ifade etti. DAGEM çevresine arı kolonilerinin yararlanması için en fazla nektarlı bitki grubunda olan adaçayı dikimi yapıldığını söyleyen Kekeçoğlu, dikimlerin yapılmasında kendilerine destek veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ve ekibine teşekkür etti.

DAGEM, TEMA Vakfı Düzce İl Temsilciliği ve Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında arıcılık kursu düzenlenmesi için çalışmaların yapılacağını söyleyen DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, günümüzde önemli bir yer tutan arıcılık sektöründe yeni iş olanakları sağlama fikrini hep birlikte hayata geçireceklerini söyledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

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