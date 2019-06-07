Son Dakika Haberleri: Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

36 dakika önce

Ardahan'ın merkez Dağevi köyünün Bursa ve çevre illerde yaşayan sakinleri, Orhangazi ilçesinde bir araya geldi.

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu, System.String[]
Ardahan'ın merkez Dağevi köyünün Bursa ve çevre illerde yaşayan sakinleri, Orhangazi ilçesinde bir araya geldi. Nadır'da düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi planlanan 'bahar şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Orhangazi ve Bursa'da yaşayan Dağevi sakinlerinin tertip ettiği bahar şenliği Nadır piknik alanında yapıldı. Şenliğe Bursa ve ilçelerinin yanı sıra başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerden yüzlerce kişi katıldı. Şenlik duaların okunması ile başladı.

Bilhassa özellikle gençlerin birbiri ile tanıştığı şenlik, halaylar ve oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da katıldı. Yıllardır köylerinden ayrı yaşayanların ve ailelerinin tanışıp kaynaşmasını sağlayan şenliğin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Ardahan, Orhangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı! Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gören satın almak istiyor! Çıraklık hayalini, 86 model otomobille gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]