Eşim Selen Öküzcüoğlu, Meclis Üyemiz Aynur Dağ ve Muhtarımız İbrahim Yöntem ile birlikte, Dağhacıyusuf Mahallemizdeki hemşerilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik.

Kaynak: Habermetre

Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Dağhacıyusuf Mahallemizi Ziyaret Ettik - Son Dakika

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