Dağhacıyusuf Mahallemizi Ziyaret Ettik - Son Dakika
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Dağhacıyusuf Mahallemizi Ziyaret Ettik

09.08.2021 14:03
Dağhacıyusuf Mahallemizi Ziyaret Ettik

Eşim Selen Öküzcüoğlu, Meclis Üyemiz Aynur Dağ ve Muhtarımız İbrahim Yöntem ile birlikte, Dağhacıyusuf Mahallemizdeki hemşerilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik.

Eşim Selen Öküzcüoğlu, Meclis Üyemiz Aynur Dağ ve Muhtarımız İbrahim Yöntem ile birlikte, Dağhacıyusuf Mahallemizdeki hemşerilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik.

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Dağhacıyusuf Mahallemizi Ziyaret Ettik - Son Dakika

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