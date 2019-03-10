Dağhan'ın Filmi, Berlin'de 'En İyi Turizm Filmi' Seçildi

GRAPHX ajansının sahibi Necdet Alkandemir, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye böyle bir ödül götürmekten dolayı mutluyuz. Çin, İspanya, İtalya, Dubai'den gelen filmler rakiplerimizdi.

GRAPHX ajansının sahibi Necdet Alkandemir, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye böyle bir ödül götürmekten dolayı mutluyuz. Çin, İspanya, İtalya, Dubai'den gelen filmler rakiplerimizdi. Bu filmler arasında ödül almaktan dolayı gururluyuz" dedi. Bu ödülle Türk turizmine katkıda bulunduklarını belirten Alkandemir, film için 75 kişilik bir ekibin görev yaptığını kaydetti.



Alkandemir, filmin yönetmenliğini ve yazarlığını, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı için çekmiş olduğu 'Home of Turquoise' filmiyle 2017'de dünyanın en iyi turizm filmi büyük ödülünün yanı sıra çok sayıda ödül alan Dağhan Celayir'in yaptığını belirterek, filmin, başlangıcından bitimine, araştırmalar da dahil olmak üzere 3 ay süren bir çalışma sonucunda hazırlandığını vurguladı.



Necdet Alkandemir, filmin, anların anılara dönüşmesini ve kıymetinin anlaşılmasını şiirsel bir dille ele aldığını ve müziğinin İngiliz Marios Takoushis tarafından bestelendiğini ifade etti.

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