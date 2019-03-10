Son Dakika Haberleri: Dağhan'ın Filmi, Berlin'de 'En İyi Turizm Filmi' Seçildi

Dağhan'ın Filmi, Berlin'de 'En İyi Turizm Filmi' Seçildi

7 dakika önce

GRAPHX ajansının sahibi Necdet Alkandemir, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye böyle bir ödül götürmekten dolayı mutluyuz. Çin, İspanya, İtalya, Dubai'den gelen filmler rakiplerimizdi.

Dağhan'ın Filmi, Berlin'de 'En İyi Turizm Filmi' Seçildi, System.String[]
GRAPHX ajansının sahibi Necdet Alkandemir, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye böyle bir ödül götürmekten dolayı mutluyuz. Çin, İspanya, İtalya, Dubai'den gelen filmler rakiplerimizdi. Bu filmler arasında ödül almaktan dolayı gururluyuz" dedi. Bu ödülle Türk turizmine katkıda bulunduklarını belirten Alkandemir, film için 75 kişilik bir ekibin görev yaptığını kaydetti.

Alkandemir, filmin yönetmenliğini ve yazarlığını, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı için çekmiş olduğu 'Home of Turquoise' filmiyle 2017'de dünyanın en iyi turizm filmi büyük ödülünün yanı sıra çok sayıda ödül alan Dağhan Celayir'in yaptığını belirterek, filmin, başlangıcından bitimine, araştırmalar da dahil olmak üzere 3 ay süren bir çalışma sonucunda hazırlandığını vurguladı.

Necdet Alkandemir, filmin, anların anılara dönüşmesini ve kıymetinin anlaşılmasını şiirsel bir dille ele aldığını ve müziğinin İngiliz Marios Takoushis tarafından bestelendiğini ifade etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:05 

Türkiye, Dubai, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor Türkiye'nin İlk "Siyahi Başkanı" Olmak İçin Yarışıyor

Merkez Bankası Açıkladı: Türkiye'de 9.2 Milyon Çalışan Sefalet Ücreti Alıyor Almanya'da Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:12:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağhan'ın Filmi, Berlin'de 'En İyi Turizm Filmi' Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]