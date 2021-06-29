Dağılcak Doğa Tutkunlarının Akınına Uğradı - Son Dakika

Dağılcak doğa tutkunlarının akınına uğradı Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının hafta sonu akınına uğradı

Dağılcak Tabiat Parkı artan sıcaktan ve sınav stresinden kaçan doğa tutkunlarının mekanı oldu.

Asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak sularının bir arada görsel şölene dönüştüğü Dağılcak Tabiat Parkı hafta sonu yoğun ilgi gördü.

Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Kozan 'da vatandaşlar Dağılcak Tabiat Parkında dinlenme imkanı buldu.

Vatandaşların yayla güzergahında olan tabiat parkı gençler ve çocukların da açık havada gözdesi oldu.

Dağılcak'a gelen Ahmet Selim Korkut ailesi ile birlikte doğayla baş başa dinlenmeyi tercih ettiklerini ifade ederek, "Burası çok güzel. Dinlenme imkanı bulduk" dedi.