Son Dakika Haberleri: Dağılıp Yayılmayan & Bağımlılık Yapacak Atom Kurabiye Tarifi

Dağılıp Yayılmayan & Bağımlılık Yapacak Atom Kurabiye Tarifi

2 saat önce

İçerisinde incir, kayısı, üzüm gibi meyvelerin bulunduğu dopdolu bu kurabiyeyi herkes çok sevecek.

İçerisinde incir, kayısı, üzüm gibi meyvelerin bulunduğu dopdolu bu kurabiyeyi herkes çok sevecek. Oturmalar için ideal olan, çay ile birlikte güzel bir uyum yakalayacak Atom Kurabiye sizlerinde defterlerinde mutlaka bulunmalı. Dilerseniz bu şekilde dilerseniz de limon sıkacağı ile şekil verebileceğiniz bu kurabiyeyi yaparken mutfaktan gelen mis gibi kokular bile sizleri mutlu etmeye yetecek. Kulak memesi yumuşaklığında yoğurup açtığınız ve iç harç ile lezzetlendirdiğiniz kurabiyeyi pişirdikten sonra üzerine dökeceğiniz pekmez onu daha vazgeçilmez bir hale getirecektir. Sadece tadı ile değil kolay olması ile de beğenileri kazanan atom kurabiyeyi sizlerde mutlaka denemelisiniz. Atom kurabiyenin nasıl yapıldığını görmek için sizlerde videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:09 Kaynak: Youtube

Ankara Ticaret Odası, Genel
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