Dağın tepesindeki 15 metrelik tekne doğaseverlerin rotasında - Son Dakika
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Dağın tepesindeki 15 metrelik tekne doğaseverlerin rotasında

14.03.2022 11:07
Dağın tepesindeki 15 metrelik tekne doğaseverlerin rotasında

Trabzon'un Düzköy ilçesine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Sabacak mevkisindeki tepeye yerleştirilen 15 metrelik tekne, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Sabacak mevkisindeki tepeye yerleştirilen 15 metrelik tekne, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Trabzonlu girişimci Turhan Zafer tarafından geçen yıl İstanbul'dan Trabzon'a deniz yoluyla getirilen, ardından treylerle Düzköy ilçesindeki 1050 rakımlı tepeye götürülerek vinçlerle monte edilen tekne, restoran olarak hizmet veriyor.

Bulunduğu mevkinin yanı sıra bölgenin rüzgarlı olmasından dolayı da "Sabacak Rüzgarı" olarak adlandırılan tekne, konuklarına şehrin gürültüsünden uzakta, bozulmamış doğa ve temiz havada zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Yöre halkı dışında yerli ve yabancı turistlerden de ilgi gören teknede yöresel yemeklerin yanı sıra et ve balık ağırlıklı lezzetler servis ediliyor.

Tekne, çevresindeki ahşap deniz feneri, faytonlar, salıncaklar ve yürüyüş yoluyla da ön plana çıkıyor.

İşletmeci Turhan Zafer, AA muhabirine, yörenin güzelliğine yakışabilecek bir şeyler yapmak istediğini, ilgi çekmesi için böyle bir hizmeti hayata geçirdiğini söyledi.

Tekneyi söz konusu araziye çıkarmanın kolay olmadığını belirten Zafer, gelen misafirlerden güzel mesajlar aldıklarını ifade ederek, "Misafirlerimiz teknemize ve faytonlarımıza ilgi gösteriyor. Burası insanların keyif yeri. Misafirlerimiz manzarada oturup çay, kahve içiyor, keyif yapıyor." dedi.

"Dört mevsim hizmet veriyoruz"

Zafer, yörenin güzelliğine dikkati çekerek, "Burası manzarasıyla ön plana çıkıyor. Bence Karadeniz'in en güzel vadisi. Bir taraftan baktığınızda Kürtün'ün dağını görüyorsunuz, diğer taraftan baktığınızda Akçaabat'ta denizi görüyorsunuz. Arada geçen gemilerle selamlaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Dört mevsim hizmet verdiklerini kaydeden Zafer, "Zengin bir menümüz var. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkesi buraya davete diyoruz. Bu güzelliği gelip görmek lazım." diye konuştu.

İşletmede görevli Tolgahan Salçan da tekneye ilginin çok fazla olduğunu ifade etti.

Gelen misafirlerin memnuniyetine önem verdiklerini dile getiren Salçan, şunları söyledi:

"Tekneye binaen çok misafir grubumuz geliyor. Kendilerini güzel şekilde ağırlıyoruz. İnsanlar buraya ilk başta doğası için gelsin. Bizim vereceğimiz hizmet için gelsin, pişman olamayacaklar çünkü misafirlerimiz buradan memnuniyetle ayrılıyor. Yerli ve yabancı bütün misafirlerimizi bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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