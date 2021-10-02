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Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor - Son Dakika

Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor

02.10.2021 14:13

Sivas'ın Sarıca köyündeki dağın tepesinde bulunan ''Gelin taşı'' hikayesiyle dikkat çekiyor. Adeta elinde kova olan bir kadını andıran görüntüsü olan taşın hikayesi ise çok eskilere dayanıyor. Rivayete göre, süt sağan iki gelinin arasında çıkan tartışmada gelinlerden birisi ''Ben senin koyununu sağdıysam taş kesileyim'' diyor ve taşa dönüyor. Yaygınlaşan hikaye, 10 yıldır ziyaretçilerin akınına uğruyor. Taşın yanına çıkan ziyaretçiler fotoğraf çekip ilginç taşı inceliyor.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde bulunan ''Gelin taşı'' görenlerin dikkatini çekiyor. Yöresel kıyafet giyimli, fes takan ve elinde kova olan bir kadını andıran taş merak uyandırıyor. Taş, görüntüsü kadar hikayesi ile de dikkat çekiyor.

TAŞIN HİKAYESİ İKİ GELİNİN KAVGASINA DAYANIYOR

Halk arasında anlatılan rivayete göre taşa ismini veren olay iki gelin arasında yaşanıyor. Efsaneye göre bir gelin süt sağmak için koyunların yanına gidiyor. Sütü sağıp gittikten sonra diğer gelin geliyor ve o da koyunları sağıyor. Ancak süt az çıkıyor ve koşarak diğer kadının yanına gidiyor. Sütü az çıkan gelin diğerine ''Sen bizim koyunları sağmışsın'' diyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

ELİNDE KOVASIYLA BİR KADINA BENZİYOR

Diğer gelin ise ''Ben senin koyununu sağdıysam taş kesileyim'' diyor ve o anda taş kesiliyor. Dağın tepesinde bulunan ve elinde kovasıyla bir kadına benzeyen taş fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oluyor. Öyle ki kimileri taşın yanına giderek inceleme yapıyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

''GELİN BİR ANDA TAŞ KESİLMİŞ''

Köy sakinlerinden Oktay Karakuş, taşı rivayetini anlatarak, "Bu taşa ''Gelin taşı'' derler. Eskiden koyun süreleri süt sağım zamanı dağda kalırlardı. Sütü sağmaya giderdi sürü sahipleri. Sağmalcı derlerdi onlara. İki komşu arasında geçer bu olay. Komşunun biri önce gider koyununu sağar ve yolunda gelirken ikinci komşu gider sütü sağar. Süt az çıkar. Komşusuna yetişir ve ona 'Sen benim koyunlardan sağmışsın' der. Önceki sağmalcı ise 'Ben senin sütü sağdıysam taş kesileyim' der. Koyunları sağdığı için ve yalan söylediği için ilahi güç tarafından o anda taş kesildiğini söylerler. Rivayet böyle" dedi.

Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

10 YILDIR ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Karakuş, taşın yanına çıkıp inceleyenlerin bile olduğunu söyleyerek, "Taş uzaktan bakıldığında hakikaten eski giyimli, eski usullere göre fesli, kalın kumaş giyimli bir kadını andırıyor uzaktan. Son 10 yıldır yöresel fotoğraflara çekimlere meraklı olan insanlar geliyorlar fotoğraf çekiyorlar. İnsanlar arasında merak uyandırıyor. Hatta oraya kadar çıkıp inceleyenler de var" şeklinde konuştu.

Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor - Son Dakika
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