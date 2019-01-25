Dağın Zirvesinde Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
2 saat önce
Kayseri'de bulunan Yılanlı Dağ'a çıkan Suriye uyruklu genç, bin 840 metre yükseklikteki zirvede mahsur kaldı.
Kayseri
'de bulunan Yılanlı Dağ'a çıkan Suriye
uyruklu genç, bin 840 metre yükseklikteki zirvede mahsur kaldı. Seferber olan ekipler, yoğun çalışmalar sonucu gence ulaştı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Sakarya
mahallesinde bulunan Yılanlı Dağ'ın zirvesine çıkan Suriye uyruklu şahıs, geri inemeyerek mahsur kaldı. Şahsın polisten yardım istemesi üzerine olay yerine polis, AFAD
ve sağlık ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği'nde görevli bir polis ile Arapça irtibata geçen şahısın yeri dürbün yardımıyla tespit edildi. Şahsın yerinin tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen tırmanışa geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tırmanış sonunda AFAD ekipleri, mahsur kalan gence ulaştı.
Ekiplerin genci mahsur kaldığı yerden indirme çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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