Son Dakika Haberleri: Dağın Zirvesinde Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Dağın Zirvesinde Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

2 saat önce

Dağın zirvesinde mahsur kalan genç kurtarıldı KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Yılanlı Dağ'a çıkan Suriye uyruklu genç, bin 840 metre yükseklikteki zirvede mahsur kaldı.

Dağın zirvesinde mahsur kalan genç kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Yılanlı Dağ'a çıkan Suriye uyruklu genç, bin 840 metre yükseklikteki zirvede mahsur kaldı. Seferber olan ekipler, yoğun çalışmalar sonucu gence ulaştı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya mahallesinde bulunan Yılanlı Dağ'ın zirvesine çıkan Suriye uyruklu şahıs, geri inemeyerek mahsur kaldı. Şahsın polisten yardım istemesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği'nde görevli bir polis ile Arapça irtibata geçen şahısın yeri dürbün yardımıyla tespit edildi. Şahsın yerinin tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen tırmanışa geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tırmanış sonunda AFAD ekipleri, mahsur kalan gence ulaştı.
Ekiplerin genci mahsur kaldığı yerden indirme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Melikgazi, AFAD, Suriye, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:44:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağın Zirvesinde Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]