Dağın Zirvesinde Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Dağın zirvesinde mahsur kalan genç kurtarıldı KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Yılanlı Dağ'a çıkan Suriye uyruklu genç, bin 840 metre yükseklikteki zirvede mahsur kaldı.

Dağın zirvesinde mahsur kalan genç kurtarıldı



KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Yılanlı Dağ'a çıkan Suriye uyruklu genç, bin 840 metre yükseklikteki zirvede mahsur kaldı. Seferber olan ekipler, yoğun çalışmalar sonucu gence ulaştı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya mahallesinde bulunan Yılanlı Dağ'ın zirvesine çıkan Suriye uyruklu şahıs, geri inemeyerek mahsur kaldı. Şahsın polisten yardım istemesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği'nde görevli bir polis ile Arapça irtibata geçen şahısın yeri dürbün yardımıyla tespit edildi. Şahsın yerinin tespit edilmesinin ardından AFAD ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen tırmanışa geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tırmanış sonunda AFAD ekipleri, mahsur kalan gence ulaştı.

Ekiplerin genci mahsur kaldığı yerden indirme çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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