Dağınık olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran dedesini döverek öldürdü - Son Dakika

Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Berk Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre 92 yaşındaki Recep A. iddiaya göre aynı evde yaşadığı torunu olan ve kendi adı konulan torunu 31 yaşındaki Recep A.'ya "evi çok dağıttın biraz daha düzenli ol" dedi.
Dedesinin bu sözü üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre torun dedesini bir süre darbetti, yere düşen yaşlı adam kafasını çarparak hayatını kaybetti.
Dedesinin adı olduğu için ailesinin Recep ismini verdiği torun, olayın ardından yakınları tarafından emniyete götürülerek polise teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin evine giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelinin odasında poşetler içerisinde toz madde bulundu.
Şüpheli ifadesinde toz maddeleri kendisinin internetten aldığı tarifle uyuşturucu olarak yaptığını söylediği ileri sürüldü. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Recep A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan toz madde üzerinde yapılan incelemelerde kimyasal maddelerinde bulunduğu belirlendi. Maddenin ne olduğu kriminal incelemelerin ardından belli olacak.
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