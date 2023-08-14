Dağıstan'da Benzin İstasyonunda Patlama: 5 Ölü - Son Dakika
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Dağıstan'da Benzin İstasyonunda Patlama: 5 Ölü

Son Güncelleme: 14.08.2023 23:19

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda patlama olduğunu belirtti. Patlamada 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Melikov, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Rus basınında yer alan haberlerde, patlama neticesinde başlayan yangının civardaki evlere sıçradığı belirtiliyor.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda patlama olduğunu belirtti.

Patlamada 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Melikov, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Rus basınında yer alan haberlerde, patlama neticesinde başlayan yangının civardaki evlere sıçradığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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Rusya Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağıstan'da Benzin İstasyonunda Patlama: 5 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağıstan'da Benzin İstasyonunda Patlama: 5 Ölü - Son Dakika
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