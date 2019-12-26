Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma - Son Dakika

Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma

6 saat önce

Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova'nın doğumunun 70. yılı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğinde anma programı düzenlendi.

Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma, System.String[]

Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova'nın doğumunun 70. yılı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğinde anma programı düzenlendi.

Şair Temirbulatova'nın anısına saygı duruşunun ardından programda, "Türk Dünyasının UNESCO'su TÜRKSOY" konulu tanıtım filmi gösterildi.

Burada konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk toplumlarının büyük kültür birikimlerine sahip olduğunu dile getirdi.

Nogay Türkçesi ile eser veren Dağıstanlı Temirbulatova'nın da bu birikimlerden biri olduğunu belirten Kaseinov, Temirbulatova'nın aşk, vatan, anne ve bozkır konularında kaleme aldığı şiirlerin halen hafızalarda yer tuttuğunu kaydetti.

Kaseinov, "Kadriye'nin şiirleri o kadar akıcı bir dille yazılmıştır ki okurken bile sanki sonsuz bozkırlardan Nogay ezgilerinin hoş avazı duyulur." dedi.

"Mahaçkale'de de analım"

Dağıstan Cumhuriyeti Nogay İl Valiliği Kültür Danışmanı Sabirat Abubekirova ise Temirbulatova'nın 12 dilde şiir kitabının bulunduğunu söyledi.

Abubekirova, Temirbulatova adının Yalova'da bir sokağa verildiğini anımsatarak, bu sokağın Türkiye ve Rusya arasındaki dostluklara katkı sağlayacağını ifade etti.

Kısa hayatına rağmen Temirbulatova'nın zengin sanat mirası bıraktığını kaydeden Abubekirova, "Kadriye'nin sesi hiç sönmeyecek, adı unutulmayacak." dedi.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu da, Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'deki medreselerde tarih boyunca nice insanların yetiştiğini belirtti.

Temirbulatova'nın da, Mahaçkale'den yetişen Nogay halkının sesi olduğunu dile getiren Ömeroğlu, "Kadriye, 'dağların yamaçtan değil, bozkırlardan başladığını' savunurdu. Bir gün Temirbulatova'yı Mahaçkale'de de analım isterim." diye konuştu.

Program, Nogay şairin "Yiğitlerin Destanıyım" kitabının tanıtımıyla son buldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı
Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar 15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:56 Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
18:56 Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
18:56 Bodrum'dan Doğubayazıt'a gönül köprüsü - Son Dakika
18:55 Antalya küçük kıza cinsel istismara beraat kararı yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
18:49 Bulgaristan'da Türkler şehitlerini andı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağıstanlı Nogay şair Kadriye Temirbulatova için TÜRKSOY'da anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]