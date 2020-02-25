Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine lisanslı tesis şartı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine lisanslı tesis şartı - Son Dakika Ekonomi

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine lisanslı tesis şartı

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine lisanslı tesis şartı getirdi.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine lisanslı tesis şartı, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine lisanslı tesis şartı getirdi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depolar, rafinerici ve dağıtıcı alt başlığında yer alan depolar, taşıma lisansı kapsamındaki araçlar ve iletim lisansı kapsamındaki boru hatları, lisanslı tesis olarak kabul edilecek.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, lisanslı tesisler haricinde yapılamayacak.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretiyle ilgili izin başvurularına ilişkin işlemler 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Kurum, başvuru sahibinden izleme dönemi içindeki akaryakıt teminini hangi lisanslı tesisten yaptığına ilişkin bilgi talep edebilecek.

Öte yandan, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, izleme dönemi içinde asgari 60 bin ton benzin ve motorin satışı gerçekleştirmiş dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek.

Satış miktarının hesaplanmasında, başvuru sahibinin bayilerine teslim miktarı ve serbest kullanıcılara yapılan teslimler esas alınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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