'Dağıtım bedeli' ifadesi elektrik faturalarından kaldırılacak
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EPDK'dan yapılan açıklamada, "Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı.
EPDK'dan yapılan açıklamada, "Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin 'dağıtım bedeli' adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:57
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