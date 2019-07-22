Son Dakika Haberleri: 'Dağıtım bedeli' ifadesi elektrik faturalarından kaldırılacak
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'Dağıtım bedeli' ifadesi elektrik faturalarından kaldırılacak

53 dakika önce

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı.

'Dağıtım bedeli' ifadesi elektrik faturalarından kaldırılacak, System.String[]
EPDK'dan yapılan açıklamada, "Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin 'dağıtım bedeli' adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu." denildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:57 
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