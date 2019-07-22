'Dağıtım bedeli' ifadesi elektrik faturalarından kaldırılacak

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin 'dağıtım bedeli' adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu." denildi.

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