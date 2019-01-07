Dağıtım İznindeki Er İntihar Etti

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Kocasını 'Eniştesiyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Son Dakika! Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var