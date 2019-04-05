Son Dakika Haberleri: Dağlar Arasında Gizlenmiş Şelaleler Keşfedilmeyi Bekliyor

Dağlar Arasında Gizlenmiş Şelaleler Keşfedilmeyi Bekliyor

2 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, halk arasında "dağlar arasında gizlenmiş elmas" olarak bilinen Beşdeğirmen Şelaleleri, keşfedilmeyi bekliyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, halk arasında "dağlar arasında gizlenmiş elmas" olarak bilinen Beşdeğirmen Şelaleleri, keşfedilmeyi bekliyor.

Son yıllarda sağlanan huzur ortamının ardından tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Mardin, geçen yıl hedeflenen turist sayısını aşarak 3 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu yıl 5 milyon turist hedeflenen kentte, gizli kalmış doğal güzellikler arasında yer alan, Kızıltepe ilçesi Beşdeğirmen Mahallesi'ndeki Beşdeğirmen Şelaleleri de doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Mahalle sakinleri, "dağlar arasında gizlenmiş elmas" dedikleri Beşdeğirmen Şelaleleri'nin turizme kazandırılmasını istiyor.

Vatandaşlardan Esat Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşdeğirmen Mahallesi'nde un değirmeni kalıntılarının bulunduğunu, bu nedenle mahalle ve şelalenin ismini bu değirmenden aldığını söyledi.

Şelalelerin yaz aylarında su seviyesi düştüğü için kuruduğunu, kış ve ilkbahar aylarında doğal güzelliğiyle büyülediğini kaydeden Ertaş, "Mahallemiz doğa harikası, doğal şelaleleri ile seyredene huzur veren ve görülmesi gereken bir yer. Buranın tanınmasını ve keşfedilmesini bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:30 Kaynak: AA

Huzur, Mardin, Kızıltepe, Güncel
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