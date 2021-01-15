Dağlara kar yağdı aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika

Etrafta gezinip yiyecek arayan domuz sürüsü bir süre site içinde gezdikten sonra gözden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.

Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek