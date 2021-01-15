Dağlara kar yağdı aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika

Dağlara kar yağdı aç kalan domuz sürüsü şehre indi

15.01.2021 09:32
Dağlara kar yağdı aç kalan domuz sürüsü şehre indi, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehire inerek yiyecek aradı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehire inerek yiyecek aradı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.

Etrafta gezinip yiyecek arayan domuz sürüsü bir süre site içinde gezdikten sonra gözden kayboldu.

-İHA-

Güzelyalı Mahallesi, Mudanya, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağlara kar yağdı aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika


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