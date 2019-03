Dağlarda 700 Terörist Kaldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağlardaki terörist sayısının 15 binden 700'e kadar indiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağlardaki terörist sayısının 15 binden 700'e kadar indiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Erdek ilçesinde vatandaşlarla buluştu"Şurada seçime 3 gün kaldı. Ülkem bir karar verecek, büyük milletimiz, aziz milletimiz bir karar verecek. Hem dünümüz için bir karar verecek; yani bize emanet edilenler için karar verecek. Hem bugünümüz için karar verecek, hem de inşallah gelecek nesillerimiz için, yarının Türkiye'si için, güçlü Türkiye'miz için bir karar verecek. Aynı zamanda 780 bin kilometrekare için değil, yani kendi ülkemizin sınırları için değil, aynı zamanda ülkemizin yarınları için, etrafımızdaki coğrafya için; aynı zamanda yüzünü Türkiye'ye dönmüş ve Türkiye'den güç bekleyen, medet bekleyen, Türkiye'den hakkın ve hakkaniyetin tarafını tutmasını bekleyen insanlık için Pazar günü hep birlikte bir karar verecek. Evet, bu karar inşallah ülkemizin yarınlarına da umut verecek. Çünkü çok sıkıntılı dönemlerden geçtik, milletimiz geçti, ülkemiz geçti. Bu ülkedeki başbakan asıldı. Kolay bir iş değildi, bu ülkede bakanlar asıldı. Hanımefendiler; hepimize, hepimizin annelerine şunu söylediler: 'evlatlarınızı bu işlere karıştırmayın, bu ülkeyi idare ettirmeyin ve boyunuzu aşmayın' dediler. Kıymetli Erdekliler sadece o mu? Hayır. Her 10 yılda bize bunu hatırlattılar. 60'da, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve en son o Amerikan uşağının, o Pensilvanya'daki şarlatanın yapmış olduğu 15 Temmuz darbesinde bunu hatırlattılar. Bize, 'siz bu ülkeyi idare edemezsiniz, yönetemezsiniz' dediler. Niçin huzurunuzdayız biliyor musunuz? Bir tek şey için; 10 yıllardır saldırıyorlar bu ülkeye. Benim ülkem büyümesin, benim ülkem güçlenmesin, kuvvetli olmasın diye. Erdekliler bir an geri adım atmadınız, savrulmadınız. Elif gibi dimdik ayakta durdunuz. Size minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek için huzurunuzdayız" diye konuştu.



"KAOS OLUŞTURMAK İSTİYORLAR"



Türkiye'nin kaoslar ve kargaşalarla ilerlemesinin istenmediğini kaydeden Süleyman Soylu, "Laik, dindar dediler bizi birbirimizden ayırabilmek için. Hepsi şu ayağımızın önüne baktırabilmek içindi. Hiç ufka bakmayalım, geleceği planlamayalım, hep sevincimizi kursağımızda bırakabilmek için on yıllardır saldırdılar. Yapmadıkları kalmadı. Hep küçümsediler, hep Amerika'dan, Avrupa'dan parmak salladılar. 'Yapmazsanız ha' diye başlayan cümlelerle milletimizi, ülkemizi on yıllardır tehdit ettiler. İstediler ki özgür olmayalım, hür ve bağımsız olmayalım, güçlü olmayalım. Yapmadıkları kalmadı bu ülkeye. Bizi birbirimizden ayırmak için her türlü fitne tohumunu ektiler bu ülkeye. ve amaçları şu; zayıf bir Türkiye olsun, burayı istedikleri gibi yönetsinler. Amaçları şu; adım atan bir Türkiye olmasın. Hep kendi iç kaoslarıyla, kargaşalarıyla uğraşan bir Türkiye olsun. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü de burnumuzdan getirmek istediler. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları hatırlarsınız 2015 7 Haziran'da PKK'nın siyasi kolu olan HDP yüzde 13 oy aldı. Daha ne istiyorsun? Belanı mı arıyorsun? Meclise girmişsin. İktidarız, çukur olaylarıyla beraber doğu ve güneydoğuyu yakıp yıktılar. Siirt hastanesini bir günde 7 kez yaktılar, 25 bin evi tarumar ettiler. Yetmedi camileri, kütüphaneleri yaktılar. Dertleri oy değildi, demokrasi, temsil değildi. Dertleri bu milletin yarasına merhem olmak değildi elbette. Dertleri tek ve net; Türkiye'yi kaosa, kavgaya itmek, karmaşık bir ülke haline getirebilmek. On yıllardır bu senaryonun parçasını ortaya koydular. Kavgada kim kız verir Erdekliler? Bu ülkeye yatırım yapılmasın diye, bu ülke büyümesin, zenginleşmesin diye, aman Türkiye'de kaos, kargaşa var diye bu ülkede bu olayların hepsini çıkardılar. Yetmedi ardından 15 Temmuz darbesi. Yetmedi bu ülkede 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı. Referandum yaptılar hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu kurmuşlardı biliyor musunuz bunu kim engelledi? Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Bir hat kuracaklar Türkiye'yi Ortadoğu'dan, ticaret yollarından, kendi havzasından, Türkiye'yi gönül coğrafyasından ayıracaklardı. Dertleri oydu ve buna müsaade etmedik biliyor musunuz? Buna Türkiye müsaade etmedi, bu millet müsaade etmedi. Sadece müsaade etmekle kalmadık, dünyaya bir not, gelecek nesillerimize de bir miras bıraktık. Dedik ki; 'ey dünya dinle bizi' bunu Tayyip Erdoğan söyledi; 'bu coğrafyada ben karar vermedikçe kimse oyun kuramaz' dedi. Gezi olaylarında bu ülkede faiz 3,5-4'tü. Gezi olayları bitti faiz yüzde 15'e çıktı. Bugünden o güne çıkınca bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiler, ültimatom verdiler. Dediler ki 'sen şehir hastanelerini yapamazsın' yaptık mı? Dediler ki 'sen dünyanın en büyük barajını, hava limanını, tünellerini, Marmaray'ı, Osmangazi Köprüsünü, Yavuz Sultan Köprüsünü, 81 ildeki üniversiteleri, bölünmüş yolları, otobanları yapamazsın dediler. Sen nükleer santrali yaparak Türkiye'nin enerji açığını kapatamazsın dediler. Dediler ki ey Türkiye sen insansız hava aracı yapamazsın, sen Atak helikopteri, Milgem savaş gemisini, yerli mühimmat, füze yapamazsın dediler. Erdek; oh yaptık mı? Üzerimize geldiler. Türkiye'nin ayakta kalmaması için geldiler" dedi.



"15 BİN TERÖRİSTTEN 700 KALDI"



Dağdaki terörist sayısının 15 binden 700'e kadar indiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bunlara kaç kere dedik. Dedik ki sizi terörist cenazesine göndermeyiz, bu milletimizin ciğerine size hançer saplattırmayız, yalandan onların başında ağlayıp da bu milleti üzmeyiz. Türkiye eski Türkiye değil. Geçen gün bir cezaevinde bir terörist öldü. Sonra aldılar bunların vekilleri –ben bunların vekillerine milletvekili demiyorum. Neden demiyorum? Bu milletin aziz isminin onların vekillik sıfatının önüne gelmesini kendime yediremiyorum. Bunların karakterleri ve şahsiyetleri milletin o aziz sıfatını almaya münasip değil. Ne yapacaklar? Gidecekler Diyarbakır hava limanına teröristin cenazesini karşılayacaklar, sonra da mezarlığa defnedip tören yapacaklarmış. Diyarbakır valisini aradım, hava limanının yakınında bunların esamelerini bile görmek istemiyoruz dedim. O eskidendi. Yani gidecekler bu milletin kalbine hançer saplayacaklar. Ülkemin huzurunu bunlara bozdurmayız. Bugün doğu ve güneydoğuda Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Gecenin bir saatinde Erdek'in sahilinde bir anne nasıl kızıyla birlikte geziyorsa, bugün benim ülkemin Eruh'unda da, İdil'inde de, Diyarbakır'ında da, Batman'ında da aynı huzur var. Şurada vicdanımız sızlıyor. 13-14 yaşındaki çocuklarımızı dağa götürdüler. Ellerine kalaşnikof verdiler. 13 yaşındaki kızdan terörist olur mu? Anaların ellerini böğürlerinde bıraktılar. O Murat Karayılan hayvanına, o Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapıp taciz, tecavüz ettiler. Ben de bir babayım, siz de anne, babasınız o taciz edenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz. Onların doktor, mühendis olmasını, bu memlekete hayırlı evlat olmasını sağlamak istiyoruz. Dağlarda 15 bin terörist vardı şimdi 700 terörist kaldı. Hiç merak etmeyin onların da haklarından geleceğiz. Aslanlarımız peşlerinde. Aslanlarımız kovalıyorlar, onlar sıçan gibi kaçıyorlar. İnsansız hava araçlarımız var ya, onların altına bir aparat takıyoruz. Bundan sonra teröristler değil dağda yürümek kafalarını çıkaramayacaklar" diye konuştu.



"GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ"



Türkiye'nin güçlü adımlar atmasıyla huzurun geldiğini kaydeden Süleyman Soylu, "Türkiye güçlü adımlar atıyor. Bu kaseti tekrar başa sarmak isteyenler var. Erdekliler bunlara müsaade etmeyin. Bakın yüzdük kuyruğuna geldik. Türkiye'de terörü tasfiye ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde huzur var. Antalya'ya bu yıl 16,5 milyon turist gelecek. Mardin'e 3 milyon turist geldi. Kılıçdaroğlu'nun biraz vicdanı olsa bu yıl Tunceli'de otel odalarında bir tane boş yer yok. Venedik gibi oldu Tunceli. Türkiye'nin çok önemli bir meselesini çözdü Tayyip Erdoğan. Bu milletle beraber çözdü. Bizim çocukluğumuzda doğunun ve güneydoğunun makus talihi çözülmez denirdi. Allah'ımıza şükürler olsun bugün batıda ne varsa orada da o var. Türkiye terör örgütlerinin ve Türkiye'yi istismar etmek isteyenlerin elindeki en büyük kozu aldı. Şu anda okul var öğretmen var, hastane var doktor var, mezralara kadar sıcak asfaltları var. Her ilde hava alanı, üniversite, kadın ve gençlik merkezleri, kültür merkezleri var. Bilesiniz Türkiye bu konularda önemli adım attı" diye konuştu.



"PKK VE HDP'Yİ BELEDİYE MECLİSLERİNE SOKMALARINA İZİN VERMEYİN"



31 Mart'taki seçimlerde PKK ve HDP'nin belediye meclislerine sokulmak istediğini belirten Süleyman Soylu, "Buraya kadar geldik. Peki, bugün belediye meclis üyeliklerine 325 tane PKK ve HDP iltisaklıyı, 178 tane PKK'dan işlem yapılmış insanı koymanın ne anlamı vardı. O zaman biz yanlış yaptık. CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti koydu. Adamı duydunuz, adamın yüzünde meymenet yok yahu. O HDP'nin eş başkanı var Sezai Temelli diye bir adam 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi değil mi? Peki, Kürdistan diye bir yer var mı? Peki, buna Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan yok diyor. Biz kendimiz böyle bir yer yok diyoruz. Peki, Kılıçdaroğlu çıkıp dedi mi ki edepsiz Sezai o Kürdistan lafını senin ağzına tıkarım dedi mi? Duydunuz mu böyle bir şey. Siyasete baş olmak için girip, şimdi kuyruk olan Meral Akşener'den böyle bir şey duydunuz mu? Çakma milliyetçi. Peki, rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü iki milletvekili için PKK'ya yaslayan Tamer Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Ne oldu yahu? Bunlar akıllarını mı yitirdiler. Bir şey söyleyin. O zaman ya onlar akıllarını yitirdiler ya biz yanlış yaptık. Biz onların 94 tane belediye başkanlarını görevden aldık bunların yanlış mı yaptık. Teröre yardım eden, malzeme gönderen, para gönderenleri aldık iki yılda oraları şahlandı. Son 30 yılın teröre en az katılımı 2018 yılında yaşandı. Demek ki doğru adım atıldı. Öyle bir tezgah kuruyorlardı Türkiye'ye tekrar kaseti başa sardırmak istiyorlar. O zaman biz ne anlatırız. Bir bomba taşıyıcısının belediye meclis üyesinde ne işi var? Ben söylüyorum diye Kılıçdaroğlu bana hakaret ediyor. Bana teşekkür etmesi lazım. Demesi lazım ki İçişleri Bakanısın bilgiler doğru olma lazım demesi lazım. Şimdi uyuşturucu satıp da parasını PKK'ya gönderen adamın belediye meclisinde ne işi var yahu. Esnaftan haraç toplayıp o paraları PKK'ya gönderen adamın ne işi var? Karakola bomba atan adamın ne işi var? Apo için açlık grevi yapan adamın belediye meclisinde ne işi var? Adam mı bulamadınız yahu. Ne olursunuz biz o zaman şehit Aybüke öğretmenimize ne diyeceğiz bana bunu söyleyin. Biz Bedirhan bebeye ne diyeceğiz? Her şehit cenazesine gidiyoruz, aileleri teselli ediyoruz. Beni teselli etme ben canımı veririm diyen o ailelere ne diyeceğiz? Benden önce de bakan vardı, benden sonra da olacak, bu arkadaşlardan da çok var. Makamlar, mevkiler gelip geçicidir ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız. Ne olursunuz bunlara fırsat vermeyin. Ben bu fotoğrafı doğuda ve güneydoğuda gördüm. Yapacakları nettir; Allah muhafaza bir şehit geldiğinde şu caddenin ismini; inşallah başkanımız belediye başkanı olur. Aile der ki çocuğumuzun ismini caddeye, parka verir misiniz der. Biz de başımızın üstüne deriz. Bunu büyükşehire getirecekler. O zaman da bunlar bir dakika ismi verelim de şurada bizim bir teröristimiz öldü, onun ismini de şuraya verelim diyecekler. Erdek bunu kaldıramazsın biliyor musunuz? Bunu kimse kaldıramaz. Doğuda, güneydoğuda terörist isimlerini sokaklara verdikleri için, bunlarla karşı karşıya kalmamak için bunu söylüyorum. Eyvah sonra para etmez" dedi.



"ERDOĞAN TOPU 90'A ÇAKSIN"



Türkiye'de çok seçim olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Her yıl seçim ya yazı ya tura seçimi yahu. Ne olursunuz kim gelir bu ülkeye yatırım yapar. Ha şu seçim geçsin, ha istikrar gidiyor iktidar düştü düşüyor. İlk kez 4,5 yıllık bir zaman dilimine gidiyoruz. Ülkeye mayın tohumunu ekiyorlar. Zamanı gelince patlatacaklar. Ne olursunuz. Biz ilk kez 4,5 yılı yakalıyoruz bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir nimeti. 4,5 yıl ülkede seçim olmayacak, ülkede gürül gürül adımlar atılacak, yerli ve milli üreteceğiz, bu ülkede terörün kökünü kazıyacağız. Allah izin verirse bu 4,5 yılda etrafımıza huzur getireceğiz, barış gelecek. Bunlar korkuyorlar. Ne olursunuz kendimize geleceğiz. Bize umudu onlar var, gençlerimizin yarından umutları var. Bu neslin çektiklerini gelecek nesillerin çekmemesini istiyoruz. Buna geldik. İlk kez bizi bundan geri döndürmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyin. Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor. Topu Tayyip Erdoğan'ın ayağına bir verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir 90'dan çaksın. Verecek misiniz" diye konuştu.



(Bahadır Demirçeviren - Yaşar Mehmet Akif Ertan/İHA)

