Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak yaptılar - Son Dakika

Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak yaptılar

Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak oluşturan hayvanseverler, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde de can dostları yalnız bırakmadı.

Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak oluşturan hayvanseverler, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde de can dostları yalnız bırakmadı.

Sokakta Kalanlar Derneği ve bazı hayvanseverler, "4 Ekim Hayvan Hakları Günü" dolayısıyla, İmrahor bölgesinde oluşturulan barınaktaki hayvanları besledi.

Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmrahor bölgesinde sokak hayvanları için bir yaşam alanı ve barınak oluşturduklarını söyledi.

Sokak hayvanları yararına 7 yıldır dağlarda besleme yaptıklarını ifade eden Açık, "Dağlarda terk edilmiş 700'e yakın sokak hayvanımız var. 80 kilometrelik bir güzergahta düzenli olarak haftada 3 gün, ayda ise 2 bin kilometre yol giderek canlarımızı besliyoruz." dedi.

"Hayvan barınağında 150-200 kadar köpeğin bakımını yapıyoruz"

Dağlarda kış şartlarının çok ağır geçtiğini belirten Açık, özellikle hasta, yaşlı ve yavru köpekleri buralardan alarak oluşturdukları barınakta bakımlarını yaptıklarını anlattı.

Hayvan barınağında 150-200 kadar köpeğin bakımını yaptıklarını ifade eden Açık, gönüllülerden oluşan bir grup hayvanseverin de kendilerine ait güzergahlarda besleme yaptığını ve barınak için de destek verdiğini söyledi.

Ankara İmrahor bölgesinden başlayarak Bala ilçesine kadar uzanan 80 kilometrelik dağ yollarından geçen kurt, tilki, karga ve kuşları da beslediklerini dile getiren Açık, "Özellikle sokak hayvanları insan eliyle beslenen canlılar, sahip çıkmadığımız sürece de onları yaşatamayız." dedi.

"Her gün hayvanlar için bir gündür"

Açık, hayvansever gönüllülerle sosyal medya üzerinden iletişime geçerek bir araya geldiklerini ve onlara bu sayede mama gönderdiklerini, bazılarının lojistik, bazılarının da hayvanların genel bakımları anlamında destek verdiklerini anlattı.

Eşiyle her gün hayvan barınağına geldiklerini ve hayvanların bakımlarını yapıp yemlerini verdiklerini aktaran Açık, "Dünya Hayvan Hakları Günü diye bir şey yoktur. Her gün hayvanlar için bir gündür. Tüm insanlığa düşen görev, hep birlikte bu canlara sahip çıkmak. Sokaklarımızda kapımızın önüne bir kap su ve bir kap yemek koymak, onları dışlamamak gerekiyor. Hayvanlar doğanın bir parçasıdır. Onları korumak da insanların görevidir." diye konuştu.

Aileleriyle barınağa gelen çocuklar da hayvanları besleyerek onlarla yakından ilgilendi.

Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak yaptılar
Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak yaptılar
Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak yaptılar
Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak yaptılar

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:00 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dağlarda besledikleri sokak hayvanları için barınak yaptılar - Son Dakika

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