Son Dakika Haberleri: Dağlarda mendık otu topluyorlar
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Dağlarda mendık otu topluyorlar

28 dakika önce

MUŞ'ta yüksek dağ eteklerinde yetişen mendık otu toplanmaya başlandı.

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MUŞ'ta yüksek dağ eteklerinde yetişen mendık otu toplanmaya başlandı. Yörede turşu ile ev yemeklerinde kullanılan mendık otu pazarda kilogramı 5 ile 7 TL arasında satılıyor.
Havaların ısındığı Muş'ta yöre halkı hem gelecek kış için yapacakları turşularda kullanmak hem de pazarda satmak üzere mendık otu toplamaya başladı. Yüksek kesimlerde ve dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen mendık otu kesici aletlerle toplanarak çuvallarda muhafaza ediliyor. Topladıkları mendık otunu evlerine götüren vatandaşlar, ihtiyaçları kadar olanı saklarken fazlasını pazarta satışa sunuyor. Mendık otunun kilogramını 5 ile 7 TL arasında sattıklarını belirten Hüsamettin Zeren, "Topladığımız otu evde haşlayıp, yemeklerde kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Kış mevsimi için de mendık otu ayırıyoruz" dedi.

- Muş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:26 Kaynak: DHA
Muş, Güncel
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