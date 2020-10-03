"Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor" - Son Dakika

"Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor"

"Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor" Toplamasından marmelat yapımına kadar kullanımı bir hayli zahmet gerektiren Kuşburnu meyvesi eski çağlardan bu yana şifa olarak tüketiliyor Toplamasından marmelat yapımına kadar kullanımı bir hayli zahmet gerektiren Kuşburnu meyvesi eski çağlardan...

"Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor"

Toplamasından marmelat yapımına kadar kullanımı bir hayli zahmet gerektiren Kuşburnu meyvesi eski çağlardan bu yana şifa olarak tüketiliyor

SİVAS - Toplamasından marmelat yapımına kadar kullanımı bir hayli zahmet gerektiren Kuşburnu meyvesi eski çağlardan bu yana şifa olarak tüketiliyor.

Ülkemizde birçok bölgede yetişen Kuşburnu meyvesi eski çağlardan beri insanlar tarafından şifa niyetine kullanılıyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı yaşayanların imdadına yetişen bu meyve C vitamini yönünden zengin olması sebebiyle bağışıklığı da güçlendiriyor. Solunum yolları hastalıklarında yoğun olarak kullanılan kuşburnu meyvesinin, aynı zamanda mide, böbrek ve bağırsak gibi organlara da faydalı olduğu düşünülüyor. Toplaması bir hayli zahmetli olan bitki çay olarak kullanılmasının yanı sıra marmelat ve reçel yapılarak da tüketiliyor. Öte yandan meyvenin toplaması kadar marmelat yapımı da bir hayli zorluyor. Sivas'ta da dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen bitkiye halk oldukça ilgi gösteriyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi aşçı ve kursiyerleri Kuşburnu marmeladı yaparak kışa hazırlık yaptı. Aşçı ve kursiyerler önce meyveyi yıkayarak kaynamaya bıraktı. Ardından süzgeçten geçirerek çekirdekleri ayıklayan kadınlar şeker ilave ederek tekrar kaynattılar. Aşçı ve kursiyer kadınlar marmeladın kıvamını almasıyla birlikte kavanozlara koyarak kış için raflara bıraktılar.

Yöresel lezzetlerin devamını sağlamaya çalışıyorlar

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sepil Erdin, Kuşburnu marmeladının kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu ve yöresel lezzetlerin devam etmesini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Sivas halk eğitim merkezi olarak kuşburnu imalatı yapmaktayız daha doğrusu kuşburnu marmeladı üretimi yapmaktayız. Dağlarda kadınlarımız tarafından köyde yaşayan kadınlarımız tarafından toplanan kuşburnular halk eğitim merkezi mutfak atölyemize getirilmektedir. Burada en hijyenik şartlar altında kuşburnu marmeladı yapmaktayız. Özelikle kış aylarında Sivas'ın olmazsa olmazı kışın tüketilen tatlarından biri olan ve özellikle yöresel tatlarından biri olan kuşburnu marmeladını yapmaktayız. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde vücut bağışıklığı için C vitamini ihtiyacı olmaktadır. Kuşburnu marmeladı bu C vitamini ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır. Sivas Halk Eğitim Merkezi olarak bizde yöresel lezzet ve tatlarımızın devamını sağlamaya gayret ediyoruz"

15 kavanozu 3 günde yapıyorlar

Aşçı Sema Geçgel ise, 15 kavanozu 3 günde hazırladıklarını dile getirerek, "Sonbahar hazırlıkları içerisindeyiz bunların arasından turşular, marmelatlar ve hamur işlerimiz yer almaktadır. Kuşburnu marmeladı yapıyoruz. Dağlarımızda, köylerimizde toplanılan kuşburnular bize geliyor, bunları ayıklıyoruz, yıkadıktan sonra da kaynatıyoruz. Kaynayan kuşburunlarımızı önce tohumlarından arındırıyoruz daha sonra tekrar tel süzgeçten geçirerek dikenlerinden ayırıyoruz ve bunları koyup koyulaşana kadar kaynatıyoruz. Arzu ve isteğe göre şekerli veya şekersiz kaynatıp kavanozlarımıza koyup vakumluyoruz ve kışın tüketmek üzere kaldırıyoruz. Uzun bir aşaması var 15 kavanozu 3 günde yapıyoruz. 10'ar kiloluk çalışma yapıyoruz. 1 gün kaynatıyoruz diğer gün eziyoruz konsantresini çıkarıyoruz daha sonra kaynatıp vakumlayıp ambalaj yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor

Halk Eğitim Merkezi, Kuşburnu, Bitki, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor' - Son Dakika

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