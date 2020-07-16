Dağlardaki gelir getirici meyvelerin toplanması için muhtarlarla iş birliği - Son Dakika

Dağlardaki gelir getirici meyvelerin toplanması için muhtarlarla iş birliği

Türkiye'nin orman yönünden en fakir illeri arasında yer alan Kırşehir'de, yeşil dokuyu artırmak amacıyla dağlarda yetiştirilen badem, ceviz, mahlep, alıç gibi ağaçların meyvelerinin toplanmaması için muhtarlarla iş birliği yapılıyor.

Türkiye'nin orman yönünden en fakir illeri arasında yer alan Kırşehir'de, yeşil dokuyu artırmak amacıyla dağlarda yetiştirilen badem, ceviz, mahlep, alıç gibi ağaçların meyvelerinin toplanmaması için muhtarlarla iş birliği yapılıyor.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

Kent merkezine yakın Kervansaray Dağları ile Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde 2002 yılından itibaren oluşturulan ormanlık alanlarda, 2015'ten bu yana "5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Ürün Projesi" kapsamında badem, ceviz, ahlat, alıç, mahlep gibi gelir getirici fidanlar dikildi.

Ağaçlandırma seferberliğiyle son 18 yılda orman varlığı yüzde 3,5'ten yüzde 7'ye yükselen Kırşehir'de, gelir getirici tür ağaçlar da dağlardaki yeşil dokuyu olumlu etkilemenin yanı sıra son 3 yıldır meyve vermeye başladı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bakımı yapılan dağlık alanlardaki ağaçlarda yetişen meyvelerin dalında kurumaması ve vatandaşlar tarafından toplanması için çalışma yürütülüyor.

Ormancılar, köylerde ve ilçelerde vatandaşların ilgisini bu ürünlere çekebilmek için tanıtım yapıyor. Yetkililer, muhtarlarla yüz yüze görüşerek veya telefonlarına mesaj göndererek ürünlerin toplanma zamanı ve uygulanacak prosedürle ilgili bilgi veriyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, merkez ve ilçelerdeki uçsuz bucaksız bozkır alanlarında ağaçlandırma çalışması yaparak orman varlığını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Oluşturulan ormanlık alanlara son yıllarda gelir getirici türleri de eklediklerini ve binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

"Özellikle badem, mahlep, ceviz, değeri olan ürünler. Vatandaşlarımız bize gelsinler, hangi ürünleri ne zaman toplayacakları bilgisini verelim, yardımcı olalım. Bunları hem köylerimizin hem de ülkemizin ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Böylece ormanlarımızın güzelliğini vatandaşlarımız da görsün istiyoruz."

Karaca, kontrolleri altında bu ağaçların meyvelerinin toplanmasına izin verdiklerini anlatarak, "Çok az miktarda para alıyoruz toplayanlardan. Onları istedikleri yerlere, istedikleri fiyata satabilmeleri için teşvik ediyoruz. Satış için kendilerine yardımcı da olabiliriz. Toplamak için vatandaşlarımızın bize müracaat etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlardaki gelir getirici meyvelerin toplanması için muhtarlarla iş birliği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:29:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağlardaki gelir getirici meyvelerin toplanması için muhtarlarla iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]