Dağlardaki yabani ağaçlara fıstık aşılayıp aile bütçelerine katkı sağlıyorlar - Son Dakika

Batman'da, dağlardaki yabani ağaçlara fıstık aşılayan çiftçiler, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerince dönem dönem verilen eğitimlere katılarak aşılama yapmayı öğrenen ve zamanla bu işte ustalaşan yöredeki vatandaşların yaz aylarında mesaisi artıyor.

Vatandaşlar, daha önce köylülerce yakacak olarak kullanılan ağaçlara ucuz bir maliyetle Siirt fıstığı aşılıyor.

Aşılama yapan vatandaşlardan Eyüp Tekin, AA muhabirine, 8 çocuk babası olduğunu, Sason ilçesinin Yücebağ köyünde çiftçilik yaptığını söyledi.

Tekin, "Yaz mevsiminde ağaç aşılama sezonu başlıyor. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Aşılama yaparak aile ekonomisine ek gelir sağlıyorum. Mart aylarında kalem, yaz mevsiminde de göz aşısı yapıyorum. Ailemi geçindirmek için çalışıyorum." dedi.

Mehdi Pöge ise çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını, 20 yıldır ağaçlara aşılama yaptığını belirtti.

Pöge, "Aileme katkı için yaz mevsimlerinde aşılama yapıyorum. Dağlardaki fıstık ağaçlarına önce budama, yaz mevsiminde de aşılama yapıyoruz." diye konuştu.

Mehdi Pöge'nin kuzeni Mehmet Pöge de üniversitede okuduğunu, okul masraflarını karşılamak için yaz aylarında ağaçlara budama yapıp, fıstık aşıladığını ifade etti.

6 yıldır yaz aylarını bu şekilde değerlendirdiğini aktaran Pöge, "Aileme de katkı sağlıyorum. Zor bir iş. Bu dağlarda bu şekilde çalışmak gerçekten çok zor. Saat 06.00'da iş başı yapıyor, 10.30'a kadar aşı yapıyoruz. Hava sıcak olduğu için verilen aranın ardından 15.30'da tekrar başlayıp, 18.30'a kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir aşı ustası günlük 150 civarında ağacı aşılayabilir"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kutbettin Tekin ise aşılama çalışmalarının ağaca cinsiyet kazandırmak amacıyla yapıldığını belirterek, bu çalışmanın aşı ustaları tarafından yapıldığını aktardı.

Aşılamanın genellikle usta çırak ilişkisi ile öğrenildiğini, her köyde birkaç aşı ustası bulunduğunu ifade eden Tekin, "Bakanlığımızın da bazı periyotlarda aşılama eğitim programları bulunmakta. Bu programlar çerçevesinde çiftçilerimize aşılama eğitimi verilmektedir." dedi.

Tekin, aşılamada iklimin çok önemli olduğuna işaret ederek, bu nedenle çalışmaların bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Aşı ustalarının, aile ekonomisine katkı sunmak amacıyla bütün bölgede çalıştığını anlatan Tekin, "Bir aşı ustası günlük 150 civarında ağacı aşılayabilir." ifadesini kullandı.