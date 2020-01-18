Dağlardan çocuklar için 30 kamyon kar getirildi - Son Dakika
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Dağlardan çocuklar için 30 kamyon kar getirildi

6 saat önce

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan çocuklara kar sürprizi yaptı.

Dağlardan çocuklar için 30 kamyon kar getirildi, System.String[]

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan çocuklara kar sürprizi yaptı. Torosların yüksek kesimlerinden getirilen 30 kamyon kar Atatürk Kültür Merkezi önüne geceden döktürülerek çocuklar karla buluşturuldu.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline başlayan Manavgatlı çocuklara hediye vermek ve hiç kar görmemiş çocukları eğlenceli atmosferde karla buluşturmak için Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden kente 30 kamyon kar getirtti. "Haydi çocuklar kar topu oynamaya" sloganıyla Kar-NE Şenliği düzenleyen Manavgat Belediyesi kentte yaşayan çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Aralarında hiç kar görmemiş çocukların da bulunduğu binlerce kişi Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde buluşarak kartopu savaşı yaptı. Şenlik alanına erkenden gelen Başkan Sözen de kartopu oynamayı ihmal etmedi. Başkan Sözen'i karşılarında gören çocuklar, karın üzerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar eğlencesinin vazgeçilmezlerinden olan sucuk ekmek, alanda yorulan ve acıkan çocuklara Başkan Sözen tarafından dağıtıldı. Çocuklar ayrıca pamuk şeker ve balon standı ile şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Çocuklar, güneşli cumartesi gününde karla oynamanın keyfini yaşadıklarını belirterek, bu imkanı sunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Sözen, " Hayatlarında hiç kar görmemiş çocukların da aralarında bulunduğu birçok çocuğumuzla burada bir araya geldik. Son derece keyifli bir ortamda çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık. Bizler onlar için varız. Hayatı onlar için güzelleştirmeye devam edeceğiz " dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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