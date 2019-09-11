Son Dakika Haberleri: Dağlardan gelen lezzet kuşburnu geçim kaynağı oldu
Son Dakika Güncel Haber

Dağlardan gelen lezzet kuşburnu geçim kaynağı oldu

59 dakika önce

Dağlardan gelen lezzet olarak bilinen kuşburnu Bayburt ve Erzincan'ın kırsal kesimlerinde bazı vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Dağlardan gelen lezzet kuşburnu geçim kaynağı oldu, System.String[]

Dağlardan gelen lezzet olarak bilinen kuşburnu Bayburt ve Erzincan'ın kırsal kesimlerinde bazı vatandaşların geçim kaynağı oldu.


C vitamini açısından en zengin besin maddelerinden biri olan kuşburnu, Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane çevresinde marmelat, reçel ve çay olarak yoğun bir taleple tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak kent pazarlarında satılan vitamin deposu kuşburnunun aynı zamanda birçok faydası bulunuyor. Doğal ortamda yetişen genelde dağlarda yetişeni daha makbul olan kuşburnu geleneksel yöntemlerle toplanıyor.


Bayburt'un Demirözü ilçesi ve Erzincan'ın Kemah ilçesi dağlık alanlarında yaşayan ailelerce toplanan kuşburnu marmelat ve reçele dönüştürülerek hem aile hem de ilçe ekonomisine katkı sağlıyor. Köylülerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılan suya konuluyor. Yaklaşık 2 saat kaynatılan kuşburnu kevgirden geçirme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıyor. Çekirdeklerinden ayıklanan kuşburnu yeniden aynı işlemle bu kez çok ince bir elekten geçirilerek içerisindeki kılçıklardan temizleniyor. Daha sonra posası ayıklanan kuşburnu yeniden kazanda kaynatılıyor. Bu işlem yaklaşık 4 saat sürüyor. Reçel kıvamına gelen kuşburnu, kaynatma işleminin ardından sıcak halde kavanozlara konularak, dinlenmeye bırakılıyor. İsteğe göre içerisine şeker de ilave edilebiliyor. Yapılan ürünlerin bir kısmı satış için bekletiliyor, bir bölümü de köylülerin kışlık besin ihtiyacını karşılamak için ayrılıyor.


Bayburt - Kelkit yolu güzergahında kuşburnu toplayıp reçel ve marmelat yaparak aile bütçesine katkı sağlayan köy sakinlerinden Selim Taşdemir, kuşburnundan ürettikleri reçel ve marmeladın çok lezzetli olduğunu ifade ederek, "Yöremizde kuşburnular olmaya başladı. Hasadın ilk zamanları. Ekim ayının sonuna kadar kuşburunları topluyoruz. Daha sonra kurutulan kuşburnunun çayı olur, marmelatı ve reçeli yapılır. Bu bitki özellikle kışın kaynatılarak içildiğinde grip hastalığına çok iyi gelir. Zahmeti çok, biraz uğraşmak gerekiyor ama sonucu çok güzel oluyor." dedi.


Ekim ayının asıl kuşburnu sezonu olduğunu aktaran Taşdemir, yılda 150- 200 kilogram marmelat yapabildiklerini belirterek şunları söyledi: "Bir günde çoluk çocuk 50-60 kilogram ancak kuşburnu toplayabiliyoruz. Çok zahmetli oluyor ama aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Son zamanlarda şehirdeki vatandaşlar da bizimle birlikte kuşburnu toplamaya başladılar. Bu da kuşburnunun azalmasına neden oluyor." - BAYBURT

Erzincan, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun İSPARK zammına "finansal düzenleme" açıklamasına tepki yağıyor
(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı Ömer Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağlardan gelen lezzet kuşburnu geçim kaynağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]