Dağlardan Tarlaya Kekik Mucizesi - Son Dakika
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Dağlardan Tarlaya Kekik Mucizesi

01.06.2022 09:00
Dağlardan Tarlaya Kekik Mucizesi

İzmir'de tıbbi ve aromatik bitkiler yaygınlaşmaya devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu alandaki projelerinden biri de "Dağlardan Tarlaya Kekik Mucizesi Projesi"

Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen projede %75 hibe ile verilen kekik fideleri toprakla buluştu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Özen, dikim sırasında üreticilerle bir araya geldi. Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemine dikkat çeken Özen: "İzmir'de 1300 dekar alanda 32 çeşit tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor. Toprak bakımından seçiciliği az olan ve susuzluğa dayanıklı olan bu bitkilerin yaygınlaştırılması için projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Özellikle düz olmayan arazilerin tarıma kazandırılması için bu bitkilerin önemli olduğunu ifade eden Özen, "Atıl arazilerin tarıma kazandırılması ve üreticilere alternatif ürünlerin sunulması gerekiyor. Kekik bitkisinin bu bölgede pazar sorunu yok. Girdi masrafları az ve katma değeri de yüksek. Bilindiği gibi sadece baharat sektöründe kullanılmıyor. Uçucu yağ ve kekik suyu gibi ürünlere de dönüşebiliyor. Umuyoruz ki bugün burada üreticilerle diktiğimiz kekik bölgede yaygınlaşır ve üreticilerimize ek bir gelir sağlanmış olur" dedi.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse ediliyor.

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Kaynak: Bültenler

Bitki, İzmir, Tarım, Kekik, Güncel, Son Dakika

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