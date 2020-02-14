Dağlardan topladığı otları pazarda satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Suna Onbaşı, annesinden öğrendiği ot çeşitlerini doğadan toplayıp satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Onbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin dağlardan ot toplayarak sattığını, kendisinin de evlendikten sonra bu işi sürdürdüğünü söyledi.

Dağlardan topladığı otları pazarlarda satarak 4 çocuğunu okuttuğunu belirten Onbaşı, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı bu otları toplayıp satarak okuttum. Çocuklarımın ikisi devlet memuru oldu, ikisi hala okuyor. Eşim serbest iş yapıyor. İş olursa çalışıyor, olmazsa çalışmıyor. Eşimin sabit bir işi olmadığından ben bu işle evimi geçindiriyorum. Evlendim evleneli bu işi yapıyorum. Sabah 4'te kalkarım, dağa giderim, toplarım ve sonra da pazarlarda satarım. Çubuk ovasında şifalı ot denince herkes beni bilir. Çoğu zaman Ankara merkeze de götürüm. Allah'a çok şükür, bu otların ekmeğini yiyorum. Sağlığım da yerinde ve elim ayağım tuttuğu sürece bu işimi sürdüreceğim."

Onbaşı, her mevsim farklı ot topladığını ifade ederek, "Şu an kış olduğu için su teresi, yemlik, tekecen, dede sakalı, garavuk gibi otları toplayıp satıyoruz. İlçemizde severek tüketilen yaklaşık 20 çeşit doğal ot var. Hepsini de bilirim ve toplarım. Hepsinin de ayrı ayrı müşterisi oluyor." dedi.

Onbaşı, otları satarak günlük 100 liraya yakın para kazandığını da sözlerine ekledi.