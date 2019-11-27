Son Dakika Haberleri: Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
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Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

6 saat önce

Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnudan çay, reçel ve marmelat yapan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar, System.String[]

Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnudan çay, reçel ve marmelat yapan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan ailelerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılıyor.

Kuşburnular, kevgirden geçme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıp elekten geçiriliyor.

Daha sonra posasından arındırılan kuşburnu, 4 saat daha kaynatıldıktan sonra reçel kıvamına getirilip kavanozlara dolduruluyor.

Yapılan ürünlerin bir kısmı satış için bekletilirken, bir kısmı da kışın tüketilmek için ayrılıyor.

İlçe sakinlerinden Ayşenur Çavuşoğlu, kuşburnu toplayıp reçel ve marmelat yaparak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Kuşburnunun reçel ve marmelatının çok lezzetli olduğunu belirten Çavuşoğlu, sağlık açısından faydalı olduğu bilinen kuşburnudan yaptıkları ürünlerin ilgi gördüğünü ifade etti.

Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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