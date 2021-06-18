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DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR - Son Dakika

DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR

18.06.2021 10:51

ERZURUM'un Horasan ilçesi Kırkgözeler köyünde çobanlık yapan Fettah Sakık (52) ile Ercan Çiftçi'nin (46) koronavirüs aşısı, sürüyü otlattıkları yaylada uygulandı.

ERZURUM'un Horasan ilçesi Kırkgözeler köyünde çobanlık yapan Fettah Sakık (52) ile Ercan Çiftçi'nin (46) koronavirüs aşısı, sürüyü otlattıkları yaylada uygulandı. Hayvanları otlatırken karşılarında sağlık ekibini gören çobanlardan Ercan Çiftçi, Günüm dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsunlar, onlar gelip dağın başında bizi buldular, çok duygulandık dedi.

Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Dr. Emine Uğur, hemşire Elif Özkan, Selçan Paçal ve Emre Arslan ile vatandaşların koronavirüs aşılarını yapmak üzere, şoför Mahmut Özdemir yönetimindeki mobil araçla 12 kilometre uzaklıktaki Kırkgözeler köyüne gitti. Köy muhtarı Taha Küçük, cami hoparlöründen yaptığı anonsla sağlık ekibinin aşı yapmak için köye geldiğini duyurdu. Ekip, konukevi önüne kurulan masada işlemlerini yaptığı vatandaşlara aşılarını uyguladı. Köyün çobanları Fettah Sakık ile Ercan Çiftçi'nin olmadığını gören Dr. Emine Uğur, muhtardan kendilerini onların yanına götürmesini istedi. Araçlarına binen sağlık ekibi, engebeli alanları ise yürüyerek aşıp çobanlara ulaştı.

'BİZİ DAĞIN BAŞINDA BULDULAR, DUYGULANDIK'

Bir ağacın gölgesinde otururken kendilerine doğru gelen sağlık ekibini gören çobanlar hem şaşırdı hem de duygulandı. Evli ve 4 çocuk babası Ercan Çiftçi, Iğdırlı olduklarını ve

Kırkgözeler'e çobanlık yapmak için geldiklerini söyledi. Gün boyu dağda sürünün başında olduklarından sağlık ocağına gidemediklerini belirten Çiftçi, Bu hastalığa karşı aşı olmak istiyorduk ama günümüz dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu. Sağ olsun, gelip bizi dağın başında da olsak buldular, duygulandık. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarımızı kaza ve belalardan korusun diye konuştu.

Dr. Emine Uğur ise, Bize bağlı köylere giderek vatandaşların koronavirüs aşılarını yapıyoruz. Köyde iki çobanın da yaşadığını ancak yaylada hayvanları otlattıklarını öğrendik. Köydeki çalışmamızı tamamladıktan sonra aracın gittiği yere kadar araçla sonrasında da biraz yürüyerek onlara ulaştık. Amacımız, aşılanmayan bir tek vatandaş bile bırakmamak. Herkes aşılansın, bir an önce istediğimiz sayıya ulaşıp bu hastalığı bitirmek istiyoruz diye konuştu.

Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet verdiği 96 köy olduğunu belirten hemşire Selcan Kaçan, Gereken her yere ulaşmaya çalışıyoruz. En uzak köye kadar gidip aşıları yapıyoruz. Onlar gelmese veya gelemese de imkanlarımızı değerlendirip ayaklarına kadar gidip aşılarını yapıyoruz dedi.

Kırkgözeler'in Horasan'ın en büyük köylerinden biri olduğunu söyleyen muhtar Taha Küçük ise Köyümüz 200 hane ve 2 bin 500 nüfusa sahip. Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve sağlık çalışanlarından razı olsun. Sağlık ekibi 35 yaş üstü herkesi aşıladı. Köyün çobanları yayladaydı. Doktor hanım ve ekibi benden onları çobanların bulunduğu yere götürmemi istedi. Çobanların olduğu yere gittik ve onların da aşılarını yaptılar. Kendilerini takdir ettim. İsteseler bu kadar zahmeti çekmeden geri dönebilirlerdi dedi.

DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR
DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR

Mahmut Özdemir, Emre Arslan, Hisarcık, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAĞLARI TAŞLARI AŞIP, ÇOBANLARIN KORONA AŞILARINI YAPTILAR - Son Dakika


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