Dağları tribün yaptılar - Son Dakika
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Dağları tribün yaptılar

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhanespor ile İnegölspor maçını taraftarlar korona virüs nedeniyle seyirci yasağına rağmen dağ yamacından izledi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhane spor ile İnegölspor maçını taraftarlar korona virüs nedeniyle seyirci yasağına rağmen dağ yamacından izledi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının ardından Gümüşhanespor, sahasında İnelgölspor'u konuk etti. Yasak nedeniyle stadyumun dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerini doldurarak takımını destekleyen yaklaşık 100 Gümüşhanespor taraftarı havanın güzel olmasından da faydalanarak müsabakayı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, İnegölspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:03 Kaynak: İHA
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