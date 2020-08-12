Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü - Son Dakika

Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'da, bir kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu tutarak hayatını kurtaran milli sporcu Sıla Kara (20), ulusal bir televizyon tarafından düzenlenen 'Sporun Devleri' programında...

Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü, System.String[]

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'da, bir kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu tutarak hayatını kurtaran milli sporcu Sıla Kara (20), ulusal bir televizyon tarafından düzenlenen 'Sporun Devleri' programında 'fair play' ödülüne layık görüldü.

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12- 13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya verildi. Yaşanan olayın Demirören Haber Ajansı tarafından dünyaya duyurulması üzerine Sıla Kara'ya, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce tebrik telefonları yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Türk Büyükelçisi Esen Altuğ'un da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiği Sıla Kara, memleketi Erzurum'a gelişinde kulübünde coşkuyla karşılandı.

HEDEF OLİMPİYATMerkez Palandöken ilçesinde yaşayan Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birlikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikayeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında da Kayak Milli Takımı'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Sıla Kara, yılda ortalama 10 ila 15 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı. Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Sıla Kara'nın en büyük hayali, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak başarılarını taçlandırmak.'ÇOK MUTLUYUM'Ülkesine kahramanlık madalyası getirdiği için gurur duyduğunu söyleyen Sıla Kara, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yayın yapan ulusal bir televizyon tarafından 'fair play' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile birlikte AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'den alan Sıla Kara, "Atatürk Üniversitesi spor bilimleri öğrencisiyim. 13 yıldır kayak sporu yapıyorum. Erzurum'un en köklü kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübünde spora başladım. Geçtiğimiz şubat ayında Slovenya'da düzenlenen yarışma esnasında küçük bir sporcunun hayatını kurtardım. Slovenya tarafından kahraman ilan edildim. Ülkeme kahramanlık madalyası getirdim. Akabinde bir televizyon kanalı tarafından 'fair play' ödülüne layık görüldüm. Çok mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar vermiş olduğum sportif mücadelenin yanı sıra insani değerler ve ahlak üzerine ödül almak benim çok gurur verici. Hedefim 2022 kış olimpiyatları. Bu alanda Erzurum'dan kış olimpiyatlarına gitmiş hiç kadın sporcu yok. Hedefim o ilki başarabilmek" dedi.ANTRENMANLARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Sporcu arkadaşları tarafından 'dağların kızı' adı verilen Sıla Kara, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kışın kayakları ile geçtiği pistlerde yazın koşarak enerji depolayan Sıla Kara, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 metresinde koşu ve kültür fizik hareketleri yapıyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Slovenya, Sıla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldırmak için adım atıldı Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti         
21:31
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada         
21:18
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi         
20:43
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi         
19:52
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı         
19:05
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti         
18:34
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz         
17:51
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol         
17:36
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum         
17:31
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı         
17:17
Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı         
17:06
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk         
11:53
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 09:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei