Dağların karını aça aça köylere ulaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağların karını aça aça köylere ulaşıyor - Son Dakika

Dağların karını aça aça köylere ulaşıyor

6 saat önce

Iğdır İl Özel İdaresinde görev yapan operatör Ali Şimşek, 25 yıldır kış mevsiminde yüksek rakımlı köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele ediyor.

Dağların karını aça aça köylere ulaşıyor, System.String[]

Iğdır İl Özel İdaresinde görev yapan operatör Ali Şimşek, 25 yıldır kış mevsiminde yüksek rakımlı köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele ediyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede etkili olan yoğun kar ve tipide vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için karla mücadele ekipleri mesai yapıyor.

Tipinin de etkisiyle metrelerce yüksekteki karla kaplı Iğdır'ın dağ köylerinde yaşayan insanların mağdur olmaması için gayret gösteren iş makinesi operatörleri, gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koşuyor.

Bölgede kar rotatifi operatörlüğü yapan Ali Şimşek de kepçe, greyder ve dozerlerin yetersiz kaldığı yerlerde devreye girerek yolu ulaşıma açmanın yanı sıra hastalanan, fenalaşan insanların hastanelere ulaştırılmasını sağlayan gizli kahramanlarından yalnızca biri.

Olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesine rağmen yüksek rakımlı köy yollarında vatandaşların "beyaz esaret"e mahkum kalmaması için çalışan Şimşek, insanların hayır dualarını da alıyor.

Operatör Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar savurma aracının sürekli köy yollarında hazır bekletildiğini söyledi.

Her sabah evinden çıkıp arazi araçlarıyla iş makinesinin yanına ulaştığını ifade eden Şimşek, "Karla mücadele ekipleri olarak sabahın ilk saatlerinde hazır olmamız gerekiyor. Yolu açıyoruz, vatandaşların arabaları kara saplanmış ise onları çıkarıyoruz. Kar, tipi demeden yolumuza devam ediyoruz. Dağ yollarını, köy yollarını, bize bildirilen kapalı yolları açıyoruz. Normalde gece bile olsa bir hasta varsa yolu açıyoruz." dedi.

"Ferhat dağları delmiş, ben de karlı dağları açıyorum"

Şimşek, kış mevsiminde günün büyük bölümünü yol açmakla geçirdiğini belirterek, ailesiyle sadece gece saatlerinde görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Ailesinin sürekli kendisini merak ettiğini ve telefonla arayarak durumunu sorduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"İnsanların kapalı yollarını açıyorum, köylülere ulaşıyorum, bundan da çok mutluyum. Ferhat dağları delmiş, gitmiş, ben de dağların karlarını aça aça köylere ulaşıyorum. Kar savurmanın açamadığı bir yer yoktur. Yükseklik olarak 10 metreye kadar açarım. Bazı yerlerde tipi olunca iki kez açmak zorunda kalıyoruz. Mesleğimle köylüme, vatandaşıma hizmet ettiğim için çok mutluyum. Arabanın içinde yemeğimi yiyorum ve dinleniyorum ama mutluyum."

Ali Şimşek, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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