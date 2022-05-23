"Dağların kartalları" ansızın vuruyor - Son Dakika
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"Dağların kartalları" ansızın vuruyor

23.05.2022 11:02

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, ileri dağcılık kursundaki başarıları ile dosta güven, düşmana korku veriyor.

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, ileri dağcılık kursundaki başarıları ile dosta güven, düşmana korku veriyor.

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki ihtisas kursları devam ediyor. Bu kapsamda ileri dağcılık eğitimi alan komandolar, "geçilmez" diye nitelenen zorlu arazi şartlarındaki başarıları ile göz dolduruyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli unsurlarından olan komandolar, operasyonel faaliyetler öncesinde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde açılan Komando İhtisas Kursu'nda zorlu eğitim sürecinden geçiyor.

Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen komandolar, "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadele veriyor.

Sarp arazileri, kayalıkları, suların çağladığı derin kanyonları aşan komandolar, silah ve teçhizatları ile kamufle olarak hedefe yaklaşıyor. Komandolar, bazen suyun içinden, bazen de dik yamaçlardan beklenmedik anda çıkarak düşmanı etkisiz hale getiriyor.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarına alışmak amacıyla çeşitli parkurlarda ter döküyor.

Bu aşamaların en zorluları arasında ise güç, cesaret ve kararlılık gerektiren "İleri Dağcılık Eğitimi" yer alıyor.

Umulmadık yer ve zamanda baskın etkisi yaratarak terörist hedefi etkisiz hale getiren komandolar, fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için her türlü hava, arazi ve iklim şartında eğitim görüyor. Toros Dağları'nın en yüksek zirvelerinde "Kara Komando Harekatı" kapsamında ileri dağcılık eğitimlerini sürdüren timler, sarp arazi ve kayalıklarla çevrili derin kanyonlarda ilerliyor.

Bazen bellerine kadar gelen suyun içinden geçerek düşman bölgesine sızan komandolar, hiç beklenmedik anda ortaya çıkarak hedefi yok ediyor.

Komandoların zorlu eğitimi nefes kesti

Ağır doğa koşullarında dayanıklılıkları da test edilen komandolar, Yazılı Kanyon'da kendileri için hazırlanan parkurlarda zorlu süreçten geçti.

Kanyonun içinde soğuk suda ilerleyen komandolar, ardından 100 metrelik sarp kayalıklara tırmandı. Yine aynı parkurdan inen komandolar, kanyona iple köprü kurarak sudan geçti, yaralı tahliyesi yaptı.

Komandolar, eğitimlerde kurdukları ipli düzeneklerle ağaçlara ve dik yamaçlara tırmanma noktasında üstün yeteneklere sahip olarak göreve hazır bulundukları mesajını verdi.

Eğitimlerle ansızın ortaya çıkma ve hedefi imha kabiliyeti elde eden mavi bereliler, terör unsurlarına karşı kararlı ve başarılı şekilde mücadele vereceklerini gözler önüne serdi.

Dağların kartalları ansızın vuruyor
Dağların kartalları ansızın vuruyor
Dağların kartalları ansızın vuruyor
Dağların kartalları ansızın vuruyor

YORUMLAR
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Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü Baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kaynak: AA

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