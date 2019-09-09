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Dağların kızı sıla

1 saat önce

ERZURUM'da 2011 yılında 25'incisi düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın yapıldığı tarihte Kayak Milli Takımı'na giren Erzurum Kayak Kulubü sporcularından Sıla Kara (19), 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Palandöken'de hazırlanıyor.

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ERZURUM'da 2011 yılında 25'incisi düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın yapıldığı tarihte Kayak Milli Takımı'na giren Erzurum Kayak Kulubü sporcularından Sıla Kara (19), 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Palandöken'de hazırlanıyor.

4 çocuklu Türkan- Mürsel Kara çiftinin tek kızı olan Sıla Kara, henüz 6 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birilikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'nde derslere başlayan Kara, art arda başarılara imza attı.  2011 yılında Çocuk Kayak Milli Takımı'na giren Kara, 7 yılda 100'ün üzerinde madalya kazandı. Halen Atatürk Ünivresitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan Sıla Kara, her yıl katıldığı Alp disiplini dalında 10 ila 15 arasında madalya kazanıyor. Kara'nın en büyük hayali Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılarak, başarısını taçlandırmak.

Palandöken dağında Kayak Federasyonunu'na ait otelde kampa giren Kara, antremanlarını Palandöken'in zirvesinde yapıyor. Kara, kışın kayarak indiği deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e yazın koşarak tırmanıyor. Günde ortalama 5-6 saat zorlu bir antrenman yapan Sıla Kara, "Gerek fiziksel gerek mental güçlendirmelerimi tamamlayıp, çok güzel bir motivasyonla beraber kendime olan bu inancımla birlikte olimpiyatlarda ülkemi temsil edip, bügüne kadar alınmamış en iyi dereceleri almak en büyük ve öncelikli hedefim. Her platformda ülkemi ve sancağımı en güzel yerlere taşımak için elimden gelenin en iyisini yaparak, sporcu ahlak ve ilkelerine uyarak, çalışmalarımı sürdürmekteyim" diye konuştu.

Alp disiplini branşı olimpiyat kadrosunda bulunan tek kadın sporcu olan Sıla Kara'ya antremanlarında Türkiye Olimpiyat Hazılık Merkezi (TOHM) antrenörü Serhat Aktaş eşlik ediyor.

Erzurum, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:59 Kaynak: DHA
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