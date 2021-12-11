'Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

'Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi' operasyonunda 8 tutuklama

Organize suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli'de 'Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi' adı altında organize olan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 16 kişilik suç örgütünden 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik il genelinde çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Darıca ilçesi başta olmak üzere Gebze ve Çayırova ilçelerinde 'Dağlı Kardeşler ve Pitbull Çetesi' adı altında örgütlenen ve silahla yaralama, çek-senet tahsilatı, tehdit ve benzeri suçlara karışan şüphelilerin oluşturduğu organize suç örgütü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suç örgütüne yönelik olarak Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ekipler tarafından yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 125 adet fişek, 33 adet kartuş, 1 adet boş kovan, 5 adet boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, dara ağırlığı 2 gram kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.