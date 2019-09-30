Dağlı ve Kocaispir hal esnafının sorunlarını dinledi
15 dakika önce
AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Hal'inde esnafın sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Hal'inde esnafın sorunlarını dinledi.
Hal esnafını tek tek ziyaret ederek sorunları dinleyen Dağlı ve Kocaispir, Adana Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla ile de sorunların çözümü hakkında görüştü.
Ziyaretinin ardından AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir esnafla birlikte kahvaltı yaptı. - ADANA
Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı