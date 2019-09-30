Son Dakika Haberleri: Dağlı ve Kocaispir hal esnafının sorunlarını dinledi
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Dağlı ve Kocaispir hal esnafının sorunlarını dinledi

15 dakika önce

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Hal'inde esnafın sorunlarını dinledi.

Dağlı ve Kocaispir hal esnafının sorunlarını dinledi, System.String[]

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Hal'inde esnafın sorunlarını dinledi.


Hal esnafını tek tek ziyaret ederek sorunları dinleyen Dağlı ve Kocaispir, Adana Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla ile de sorunların çözümü hakkında görüştü.


Ziyaretinin ardından AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir esnafla birlikte kahvaltı yaptı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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