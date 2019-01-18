Dağlıca'da Karne Heyecanı
16 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki öğrenciler karnelerini alarak, okul müdürüyle kızak keyfi yaptılar.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Dağlıca
köyündeki öğrenciler karnelerini alarak, okul müdürüyle kızak keyfi yaptılar.
Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulundaki 25 öğrenci, bugün karnelerini Okul Müdürü
Lütfü Turus'tan aldılar. Karnelerini alan öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kızaklarla kayarak, tatile girmenin tadını çıkardılar. Öğrencilerle kızak keyfi yaşayan Okul Müdürü Lütfü Turus, "Okulumuz uzak olabilir, ancak 25 öğrencimle tek tek ilgilenerek başarılarıyla her zaman gurur duymuşum. Bugün ise karneler günü. 25 öğrencimize karnelerini verdik. İnşallah hep böyle mutlu olurlar. Karne hediyesi olarak da öğrencilerime kızak keyfini yaşattık" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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